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Çocuklar ölürken onlar göbek attı! Rezalet görüntü

07 Mart 2018, Çarşamba

Doğu Guta'da yaşanan katliamları konuşmak için toplanan Cenevre'deki Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi üyeleri ABD ve Suudilerin ortak partisinde göbek atarak eğlendi.

YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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vatansever vatansever

ulan kadın merhametli olur diye düşünüyor insan.Ama bu şerefsizlere bakıyorsun, bunların kadınları erkeklerinden daha aşağılık hale gelmişler. şeref yoksunu soysuz kefereler. Allah hepsinin belasını versin. Allah aynı duyguyu onlara da yaşatsın ki ancak o zaman anlarlar müslüman halkların neler çektiğini. Cehenneme kadar yolunuz var aşağılık pislikler...

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evet5
hayır0
cevapla 07.03.2018 19:04
orhan 212 orhan 212

allah belalarını verir inşallah. başlarına taş yağar kahru perişan olurlar inşallah. bu millet onları görüyor ve bu görüntüleri unutmayacağız.

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 07.03.2018 14:16
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