Çocuklar ölürken onlar göbek attı! Rezalet görüntü

Doğu Guta'da yaşanan katliamları konuşmak için toplanan Cenevre'deki Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi üyeleri ABD ve Suudilerin ortak partisinde göbek atarak eğlendi.
Çocuklar ölürken onlar göbek attı! Rezalet görüntü07 Mart 2018, Çarşamba
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ulan kadın merhametli olur diye düşünüyor insan.Ama bu şerefsizlere bakıyorsun, bunların kadınları erkeklerinden daha aşağılık hale gelmişler. şeref yoksunu soysuz kefereler. Allah hepsinin belasını versin. Allah aynı duyguyu onlara da yaşatsın ki ancak o zaman anlarlar müslüman halkların neler çektiğini. Cehenneme kadar yolunuz var aşağılık pislikler...
allah belalarını verir inşallah. başlarına taş yağar kahru perişan olurlar inşallah. bu millet onları görüyor ve bu görüntüleri unutmayacağız.
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