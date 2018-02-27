Faymonköy!

Belçika’da bulunan ve tek bir Türk’ün bile yaşamadığı Faymonville köyü, dünyayı şaşırttı. Kendilerini asırlardır “Türk” olarak tanımlayan köylüler, her yıl düzenledikleri karnavalla Ay-Yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdı. Sokaklarda da mehter marşı çalındı
Türkiye'yeyaklaşık 3 bin 300kilometre uzaklıkta bulunan birköyde, Atatürk'ün, "Ne mutluTürküm diyene" sözü yankılandı.Belçika'nın Almanya sınırındaki"Faymonville" köyü, ilginç özelliğinedeniyle hafızalara kazındı. Çünkütek bir Türk'ün bile yaşamadığı bölge,"Türk köyü" olarak anıldı. Köyün dörtbir yanında Ay-Yıldızlı bayrağımızdalgalandı. Herkes hiçbir Türk'ünyaşamadığı Faymonville sakinlerininTürk sevgisinin nedenine odaklandı.Türkler'in yaşamadığı Faymonvilleköyüne "Türk köyü" denilmesiyleilgili çeşitli rivayetler vardı. En yaygınrivayete göre, 16'ncı ve 17'nci yüzyıldaOsmanlı'ya karşı savaşmak içinkilisenin koyduğu vergileri ödemeyenFaymonville köylüleri, Müslümanlarlaittifak yaptıkları gerekçesiyle "Türk"olarak adlandırıldı. Köylülerasırlardır Ay-Yıldızlı bayrağımızıköyün simgesi olarak kullandı.
Köylülerin Haçlı seferlerine katılmayıreddetmesi de Türk adını almalarındaönemli rol oynadı. Faymonville'de heryıl Şubat ayındadüzenlenen geleneksel karnaval iseTürk köyününü tanınmasını sağladı.Her sene olduğu gibi bu yıl dakarnavalda renkli manzaralar ortayaçıktı. Faymonville köylüleri, her yeribayrağımızın renklerine boyadı.Türk bayraklı süvariler, mehter marşıeşliğinde sokakları turladı. Köylülerde Atatürk'ün fotoğraflarıyla yürüyüşyaptı. Her yıl farklı ülkeleri temsil edenkomşu köyler ise ilginç kıyafetleri vedanslarıyla karnavala katıldı. Türkler'inyaşamadığı Türk köyü, dünyamedyasının manşetlerinde yer aldı.
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