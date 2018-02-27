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Faymonköy!

’da bulunan ve tek bir ’ün bile yaşamadığı köyü, dünyayı şaşırttı. Kendilerini asırlardır “Türk” olarak tanımlayan köylüler, her yıl düzenledikleri karnavalla Ay-Yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdı. Sokaklarda da mehter marşı çalındı

Faymonköy!
Türkiye'ye yaklaşık 3 bin 300 kilometre uzaklıkta bulunan bir köyde, Ata'ün, "Ne mutlu Türküm diyene" sözü yankılandı. 'nın sınırındaki "Faymonville" köyü, ilginç özelliği nedeniyle hafızalara kazındı. Çünkü tek bir Türk'ün bile yaşamadığı bölge, "Türk köyü" olarak anıldı. Köyün dört bir yanında Ay-Yıldızlı bayrağımız dalgalandı. Herkes hiçbir Türk'ün yaşamadığı Faymonville sakinlerinin Türk sevgisinin nedenine odaklandı. Türkler'in yaşamadığı köyüne "Türk köyü" denilmesiyle ilgili çeşitli rivayetler vardı. En yaygın rivayete göre, 16'ncı ve 17'nci yüzyılda Osmanlı'ya karşı savaşmak için kilisenin koyduğu vergileri ödemeyen Faymonville köylüleri, Müslümanlarla ittifak yaptıkları gerekçesiyle "Türk" olarak adlandırıldı. Köylüler asırlardır Ay-Yıldızlı bayrağımızı köyün simgesi olarak kullandı.



Köylülerin Haçlı seferlerine katılmayı reddetmesi de Türk adını almalarında önemli rol oynadı. Faymonville'de her yıl Şubat ayında düzenlenen geleneksel karnaval ise Türk köyününü tanınmasını sağladı. Her sene olduğu gibi bu yıl da karnavalda renkli manzaralar ortaya çıktı. Faymonville köylüleri, her yeri bayrağımızın renklerine boyadı. Türk bayraklı süvariler, mehter marşı eşliğinde sokakları turladı. Köylüler de Atatürk'ün fotoğraflarıyla yürüyüş yaptı. Her yıl farklı ülkeleri temsil eden komşu köyler ise ilginç kıyafetleri ve danslarıyla karnavala katıldı. Türkler'in yaşamadığı Türk köyü, dünya medyasının manşetlerinde yer aldı.
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