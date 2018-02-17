Rusya yeni savunma sistemiyle gözdağı verdi

Tor-M2DT füzeleri, aktif parazitler koşullarında fırlatıldı. Hedefler ise potansiyel düşmana ait hava araçlarının davranışını taklit etti. Deneme sırasında sistemin hassaslığ da test edildi.

Astrahan'daki testleri başarıyla geçen Tor-M2DT'nin şimdi ise Arktik bölgesinde denenmesi bekleniyor.

​Daha önce yeni hava savunma sisteminin 2018 yılı içinde Rus ordusuna teslim edileceği bildirilmişti.





Tor-M2DT sistemi ilk kez 9 Mayıs 2017 tarihinde Kızıl Meydan'daki Zafer Geçidi'nde sergilenmişti.

Aktif elektronik karşı tedbir koşullarında görevini başarıyla yerine getirme yeteneğine sahip sistem, aynı anda 4 hedefi vurabiliyor.