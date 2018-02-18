Yol Durumu

Rusya yeni savunma sistemiyle gözdağı verdi

17 Şubat 2018, Cumartesi
Rusya’nın kış mevsiminde sert iklimiyle bilenen Astrahan bölgesinin Kapustin Yar poligonunda, Tor-M2DT hava savunma sistemi test edildi. Russia Today (RT) televizyonu testin videosunu yayınladı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları