Rusya yeni savunma sistemiyle gözdağı verdi

21 / 10 12 / 8 10 / -2 2 / -3 10 / 0 9 / 4 9 / -1 26 / 15 -1 / -7 10 / 6 20 / 6 15 / 3 11 / 4 11 / 6 6 / 0 10 / 3 10 / 4 4 / 0 9 / 0 16 / 1 15 / 3 12 / 3 10 / -2 9 / -2 14 / 4 10 / 4 13 / 5 11 / 1 10 / 4 7 / 2 2 / -3 10 / 0 12 / 5 9 / 5 8 / -1 3 / 1 17 / 9 10 / 4 14 / 0 11 / 4 16 / 6 14 / 6 11 / 2 9 / 1 1 / -4 8 / -2 8 / -2 10 / -2 10 / -1 9 / 0 14 / 8 12 / 3 11 / 4 10 / -1 11 / 5 16 / 3 9 / 7 19 / 13 18 / 4 7 / 2 7 / 1 11 / 0 8 / 6 18 / 9 10 / 6 12 / 4 9 / 6 10 / 7 9 / 5 8 / -2 13 / 8 8 / 5 9 / 3 8 / 3 11 / 6 11 / 4 13 / -1 4 / 1 12 / 5 5 / -1 8 / 3 Rusya’nın kış mevsiminde sert iklimiyle bilenen Astrahan bölgesinin Kapustin Yar poligonunda, Tor-M2DT hava savunma sistemi test edildi. Russia Today (RT) televizyonu testin videosunu yayınladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.