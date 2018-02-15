Tillerson şoka girdi! O anlar canlı yayınlandı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, temaslarda bulunmak için geldiği Lübnan'daki başkanlık sarayında hiç beklemediği bir şokla karşılaştı. Lübnanlı mevkidaşı Tillerson'ı karşılamadı, ABD'li bakan dakikalarca Lübnan Devlet Başkanı Avn ile görüşmeyi beklerken tek başına oturdu.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye ziyareti öncesi temaslarda bulunmak için gittiği Lübnan'da büyük bir şok yaşadı.
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şimdi abd liler saçma sapan tutarsız ve yanlı açıklamalarından dolayı adam yerine konmuyor,
BENCE YANLISLIKLAN BOKA DÜSMÜS ÇOCUK GİBİ DURUYOR....................
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