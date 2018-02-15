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Tillerson şoka girdi! O anlar canlı yayınlandı

Dışişleri Bakanı , temaslarda bulunmak için geldiği 'daki başkanlık sarayında hiç beklemediği bir şokla karşılaştı. Lübnanlı mevkidaşı Tillerson'ı karşılamadı, ABD'li bakan dakikalarca Lübnan Devlet Başkanı Avn ile görüşmeyi beklerken tek başına oturdu.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye ziyareti öncesi temaslarda bulunmak için gittiği Lübnan'da büyük bir şok yaşadı.

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  • 15 Şubat 2018, Perşembe 14:44
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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tevfik,, tevfik,,

şimdi abd liler saçma sapan tutarsız ve yanlı açıklamalarından dolayı adam yerine konmuyor,

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 15.02.2018 21:27
KARTAL KARTAL

BENCE YANLISLIKLAN BOKA DÜSMÜS ÇOCUK GİBİ DURUYOR....................

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 15.02.2018 16:08
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