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Tillerson şoka girdi! O anlar canlı yayınlandı

15 Şubat 2018, Perşembe
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, temaslarda bulunmak için geldiği Lübnan'daki başkanlık sarayında hiç beklemediği bir şokla karşılaştı. Lübnanlı mevkidaşı Tillerson'ı karşılamadı, ABD'li bakan dakikalarca Lübnan Devlet Başkanı Avn ile görüşmeyi beklerken tek başına oturdu.
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