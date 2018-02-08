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'den 'ın ziyaretiyle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Rex 'ın 11-16 Şubat'ta Ortadoğu'ya yapacağı ziyaret çerçevesinde 'ya da giderek üst düzey yetkililerle görüşeceğini açıkladı.

ABDden Tillersonın Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama
Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, 'ın 11-16 Şubat'ta Amman, , Beyrut, Kahire ve Kuveyt'e yapacağı ziyaretlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Tillerson'ın diğer ziyaretlerinde ise Ürdün'ün başkenti Amman'da Kral ullah ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yle, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Başbakan Saad Hariri'yle, Mısır'ın başkenti Kahire'de "üst düzey yetkililerle" görüşeceği kaydedildi.
Tillerson'ın Kuveyt'te ise DEAŞ'a karşı koalisyonun bakanlar toplantısına katılacağı açıklandı.

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  • 08 Şubat 2018, Perşembe 22:11
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