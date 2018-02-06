Türkiye'nin Afrin'i teröristlerden temizledikten sonra Münbiç'e de harekat düzenleyeceğini açıklamasından sonra ABD'nin Türkiye ile görüşme trafiği arttı.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson gelecek hafta, Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ise hafta sonu Türkiye'ye gelecek.

Kritik görüşmelerde Zeytin Dalı Harekatı'nın yanı sıra Münbiç'e yapılması planlanan harekat ile ilgili görüşmeler yapılması öngörülüyor.

ABD, Münbiç konusunda Türkiye'nin operasyonuna karşı çıkmış ABD'li askerlerin bölgede olduğunu, vurgulayarak Türkiye'den Münbiç'e girmemesini istemişti.

YPG'YE AĞIR SİLAH KARARINI O BİZZAT AÇIKLAMIŞTI

Trump yönetiminin Irak ve Afganistan'da bizzat savaşmış generalleri arasında yer alan Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster bugün ABD'nin dış politikasına yön veren kilit isimlerin başında geliyor. McMaster, Rakka operasyonu için YPG'ye ağır silah gönderme kararını Türk yetkililere açıklayan isim olmuştu.

SON TELEFON KRİZİNİ TOPARLAMAK İÇİN DEVREYE GİREN YİNE O

24 Ocak'ta ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki son telefon görüşmesinin ardından yaşanan açıklama geriliminin giderilmesi için devreye giren isim yine McMaster'dı.

ERDOĞAN'IN MCMASTER'I KABUL EDİP ETMEYECEĞİ HENÜZ NET DEĞİL

McMaster'ın 13 Şubat'taki Türkiye ziyaretinde temaslarını İstanbul'da gerçekleştireceği öğrenildi. McMaster'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilip edilmeyeceği henüz net değil. Edinilen bilgilere göre Amerikan tarafı iki ziyaretin de aynı hafta gerçekleşmesi konusunda ısrarcı olunca programlar sıkıştı.

TILLERSON'IN BİR YILDA ÜÇÜNCÜ TÜRKİYE ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuğu olarak Ankara'ya gelecek olan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edilmesi daha muhtemel. Bu, Trump yönetimi göreve geldiğinden beri bir sene içinde Tillerson'ın Türkiye'ye yaptığı üçüncü ziyaret olacak.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson son haftalarda Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile ikisi yüz yüze olmak üzere çok sayıda görüşme yaptı. Türkiye'nin Afrin harekâtını sınırlamak için 30 kilometrelik güvenli hat önerisini gündeme getiren isim Tillerson'dı. Ancak öneriyi ham bulan Türk tarafı ilişkilerdeki Suriye kaynaklı tansiyonun düşürülmesi için ABD'nin YPG/PYD ile ilişkisini gözden geçirdiği anlamına gelecek bir dizi güven arttırıcı adımı şart koşmuştu. Ankara'nın öncelikli beklentisi Trump yönetiminin YPG'ye ağır silah gönderilmeyeceğine yönelik sözünü tutması ve daha önce gönderdiği silahları toplamaya başlaması.

YENİ FORMÜLLER MASAYA GELEBİLİR

Ankara'nın güvenli hat bölge konusundaki negatif tepkisini kamuoyuna duyurmasının ardından ABD Dışişleri resmi bir teklif yapılmadığı açıklaması yapmak durumunda kalmıştı. Ancak hem Amerikalı diplomatlar hem de asker kanadı Türkiye'nin Zeytin Dalı operasyonunun alanını ve süresini kısıtlamak için güvenli hat formülü üzerinden pazarlık yapılabileceği kanaatini koruyor. ABD tarafının geliştirilmiş bazı formülleri McMaster ve Tillerson'ın Türkiye ziyaretleri sırasında masaya getirebileceği belirtiliyor.

ERDOĞAN'DAN TRUMP'A ASKERİNİZİ ÇEKİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta ABD başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Trump'a bölgeden askerinizi çekin dediği ortaya çıkmıştı.

AK parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde TSK'nın Afrin'e gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı vardı.

ERDOĞAN: MÜNBİÇ KONUSUNDA GERİ ADIM YOK

Konuşmasında Münbiç'i terk etmeyeceğini açıklayan ABD'ye de cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Münbiç'ten çıkacağız' dediler. Hadi çıkın. Kimleri getirdiniz oraya? PYD'yi, ,YPG'yi, PKK'yı. Yerleştiriyorsunuz, hala 'Münbiç'e gelmeyin' diyorsunuz. Biz Münbiç'e topraklarının asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz" dedi.



