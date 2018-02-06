;
Yol Durumu
  1. Almanya'daki koalisyon taslağında Türkiye vurgusu
  2. İran'dan kritik Türkiye açıklaması

İşte ABD'nin teröristlere verdiği silahlar



Terör örgütlerine destekte sınır tanımayan ABD, Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen terör örgütü PKK/PYD'ye tırlarla silah yardımı yaptı. DAEŞ'le mücadele bahanesiyle PKK/PYD'ye yardım yollayan ABD, teröristlerin ortaklığını da görmezden geliyor.

ABD, PKK/PYD'ye;

Kendi ürettiği silah sistemlerini,
NATO ülkelerince üretilen silah ve silah sistemlerini,
Rus/Sovyet yapımı silah ve silah sistemlerini,
Eski Doğu Bloku ülkeleri yapımı silah ve silah sistemlerini veriyor.

İşte ABD'nin teröristlere gönderdiği o silahlar;
  • 06 Şubat 2018, Salı 19:51
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar