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, 'ye sahip çıktı!

'nın Afrin'de yürüttüğü operasyona karşı çıkan Türk Tipleri Birliği üyelerinin gözaltına alınmasına, AB'nin üst düzey yetkilileri Mogherini ve Hahn'dan tepki geldi: Endişeliyiz.

AB, TTBye sahip çıktı!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'den 'li teröristleri temizlemek için büyük bir operasyona başladı. 'nin operasyona başlamasıyla birlikte ise ve başta olmak üzere Avrupa'dan tepkiler geldi.

Avrupa'dan gelen tepkilerin yanısıra Türk Tipler Birliği de askerlerimizin canını ortaya koyarak mücadele ettiği operasyona karşı çıkmıştı.

"Savaş bir halk sağlığı sorunudur" diyerek Afrin operasyonuna tepki gösteren üyelerinden 11 doktor gözaltına alındı.

AB'YE GÖRE GÖZALTILAR ENDİŞE VERİCİYMİŞ
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Federica Mogherini ile AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu komiseri , gözaltındaki doktorlar için endişeli olduklarını belirterek, "Türk yargı sisteminin tarafsızlığı ve bağımsızlığı ile hukuk devleti ilkesinin altını oyan endişe verici gelişmelere son örnekler" ifadelerini kullandı.

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  • 02 Şubat 2018, Cuma 21:19
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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T&#252;rkiyem Türkiyem

Biriniz değil topunuz gelin içerde dışarda hepinize verecek cevabımız var !

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 03.02.2018 00:09
Misafir Misafir

Sanki kendine hayrın varda bize tavsiye veriyorsun. Çek o kem ve şaşı gözlerini ülkemden AB.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 02.02.2018 23:34
emin tekeoğlu emin tekeoğlu

hayır anlamıyorum tutuklanan bizim vatandaşlarımız değil mi bunlara ne oluyor?

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 02.02.2018 23:02
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