Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na Burkina Fasolular dualarıyla destek oldu.

Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da bulunan İstanbul Camisi'nde Zeytin Dalı Harekatı için bir araya gelen çoğunluğu öğrenci yüzlerce Burkina Fasolu dua ederek Fetih Suresi okudu.





Türkiye'de Türkçe eğitimi alan Burkina Fasolu hukuk öğrencisi Abdüsselam Sore, "Türkiye ve Türk halkı bilsinler ki her zaman onların yanındayız. Uzaktayız ama kalbimiz onların yanında. Yapmış olduğumuz dualarımızı Allah kabul etsin. Mücadele bizden zafer Allah'tan. Allah Müslümanlara ve Türkiye'ye zafer versin. Allah terörist örgütleri yok etsin." diye konuştu.

Başkent Vagadugu'da 2015 yılında ibadete açılan İstanbul Camisi'nde bin 500 kişi aynı anda ibadet edebiliyor.

Burkina Faso'da sadece Türk mimarisi ile yapılan cami olma özelliğini taşıyan İstanbul Camisi, Osmanlı dönemindekiler gibi bir iç avluya sahip olup ayrıca imam lojmanı, şadırvanı, marangozhanesi ve halka açık su kuyusu ile de ilgi çekiyor.

Ramazan aylarında her akşam halka açık iftarların verildiği camide çevre halkına Kurban bayramlarında et dağıtımı yapılıyor.