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"Hmeymim'e saldıran militanlar etkisiz hale getirildi"

’nın ’deki Hmeymim Üssü'ne havan topu saldırısı düzenleyen militan grupları etkisiz hale getirdiği iddia edildi.

Hmeymime saldıran militanlar etkisiz hale getirildi

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 31 Aralık 2017'de Hmeymim Hava Üssü'ne havan topuyla saldırı düzenleyen militanların İdlib'in batı sınırına yakın bir bölgede tespit edildikleri belirtildi.

Bölgede militanlara ait bir insansız hava aracı (İHA) deposunun da tespit edildiğinin öne sürüldüğü açıklamada, "'deki Rus Özel Kuvvetlerinin (Spetsnaz) operasyonuyla İHA deposu yok edilirken, Hmeymim Üssü'ne havan topu saldırısı düzenleyen militan grupların tümü etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Rusya Devlet Başkanı , Rusya'nın Suriye'deki üslerine yapılan saldırılarla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün yaptığı telefon görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunarak, "Düzenlenen saldırıları kimlerin provoke ettiğini ve arkasındakileri biliyoruz. Bu saldırıların arkasında Türk devleti ve Türk ordusu olmadığına eminim." demişti.

RUSYA'NIN SURİYE'DEKİ ÜSLERİNE ARTAN SALDIRILAR
Rus Kommersant gazetesinin 4 Ocak'ta yayımlanan haberinde, Rusya'nın, Suriye'nin Lazkiye ilinde bulunan Hmeymim Üssü'ne "muhalif gruplar" tarafından 31 Aralık 2017'de yapılan havan saldırısında 10'dan fazla askerin yaralandığı ve en az 7 savaş uçağının kullanılamaz hale geldiği iddia edilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise iddiaları "kısmen" yalanlayarak, üslere yapılan saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiğini, 7 savaş uçağının imha edildiğine yönelik iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

Saldırıyı daha önce ismi duyulmayan "Özgür Alevi Hareketi" adlı bir grup üstlenmişti.
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  • 12 Ocak 2018, Cuma 18:24
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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vatandaş vatandaş

israil ve ABD dir.

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cevapla 12.01.2018 19:29
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