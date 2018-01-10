Prenses’in ilk günü İngiliz kraliyet ailesinin

İngiliz kraliyet ailesinin genç kuşak üyelerinden Prens William ve eşi Kate Middleton, küçük kızları Prenses Charlotte'un okuldaki ilk günü nedeniyle bir hayli heyecanlıydı. 2 yaşındaki küçük prenses, Royal Albert Hall yakınlarındaki Wilcocks Kreşi'ne başladı. Okulun "ilk gün hatırasını" ise annesi Kate Middleton kendi fotoğraf makinesiyle çekti. Willcocks okulu geniş bir kadın öğretmen kadrosuna sahip ve Müdür yardımcısı Lavina Taylor tarafından yönetiliyor. Okul en son 2012 yılında Ofsted tarafından denetlendi ve "eğitim programı olağanüstü" olarak nitelendirilmişti. Charlotte'un kardeşi Prens George ise bu senenin başlarında Thomas Battersea okuluna başlamıştı. 4 yaşındaki prensin gittiği okulun senelik ücreti yaklaşık 18 bin sterlin.
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