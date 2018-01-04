 ;
Yol Durumu
  1. Trump'ın İran'daki maşaları
  2. Dünya diken üstünde! ABD Kuzey Kore'ye askeri operasyon...

Dünya 'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor

'da ABD ve destekli süren larda güvenlik güçleri, rejim karşıtı eylemlere öncülük yapan ve provokatif hareketlerde bulunan bazı eylemcileri tespit etti.

Rejim karşıtı larda 7'nci günü geride bırakan 'da güvenlik güçleri, eylemcileri yakından izlemeye başladı.

"Provokatör" ve "elebaşı" olarak lanse edilen bazı göstericilerin protesto gösterileri sırasında çekilen görüntüleri, rejime yakın site ve sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Etiketler: , ,
  • 04 Ocak 2018, Perşembe 09:01
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
ihpus ihpus

İran, elebaşılık yapan yerli ve yabancıları yakaladıkları an bir saniye beklemeden ASAR ....doğrusuda BUDUR.Vatana ihanetin cezası ÖLÜM olmalıdır.!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.01.2018 12:31
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar