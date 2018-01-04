Rejim karşıtı protestolarda 7'nci günü geride bırakan İran'da güvenlik güçleri, eylemcileri yakından izlemeye başladı.
"Provokatör" ve "elebaşı" olarak lanse edilen bazı göstericilerin protesto gösterileri sırasında çekilen görüntüleri, rejime yakın site ve sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
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İran, elebaşılık yapan yerli ve yabancıları yakaladıkları an bir saniye beklemeden ASAR ....doğrusuda BUDUR.Vatana ihanetin cezası ÖLÜM olmalıdır.!
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