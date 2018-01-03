ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki krize yönelik açıklama yapmaya devam ediyor.

Attığı tweeterle İran yönetiminin 'yabancı ülkelerin' İran'daki krize müdahale ettiği argümanını güçlendirdiği yorumu yapılan Trump, son açıklamasında, ABD'nin eylemcilere uygun zamanda 'büyük bir destek' sağlayacağını söyledi.



Such respect for the people of Iran as they try to take back their corrupt government. You will see great support from the United States at the appropriate time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 Ocak 2018

Trump, tweetinde "Yozlaşmış hükümetlerini geri almaya çalışan İran halkına büyük bir saygı duyuyorum. Zamanı gelinde ABD'den büyük bir destek göreceksiniz" ifadesini kullandı.

RUHANİ: BİRKAÇ GÜN İÇİNDE BİTECEK

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani ile telefonda görüştü. Ruhani'nin Erdoğan'a, gösterilerin birkaç gün içerisinde sona ermesini umduklarını söylediği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Erdoğan görüşmede, Türkiye olarak İran'ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına önem verdiklerini söyledi. Kaynaklara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Ruhani'nin "halkın barışçıl gösteri hakkını kullanırken kanunların çiğnenmemesi gerektiği" yönündeki açıklamasını isabetli bulduğunu belirtti.

Ruhani'nin ise Erdoğan'a duyarlılığından dolayı teşekkür ettiği ve gösterilerin birkaç gün içerisinde sona ermesini umduklarını söylediği aktarıldı.

HÜKÜMET YANLILARI DA SOKAĞA ÇIKTI

İran'da ekonomik şartlar nedeniyle başlayan ancak kısa sürede hükümet karşıtı gösterilere dönüşen eylemlerin ilk haftası bugün doluyor. Ülkenin birçok bölgesinde gerçekleşen gösterilerde şu ana kadar yüzlerce kişi gözaltına alınırken, en 20'den fazla kişi de hayatını kaybetti. Protesto gösterilerinin ardından bugün de on binlerce kişinin hükümete destek için sokaklara çıktığı bildirildi.

"İNSANLARIN İFADE HAKKI VAR" DEMİŞTİ

Gösterilerin dördüncü gününde konuya ilişkin ilk açıklamasını yapan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın "özgür bir ülke olduğunu" ve bu yüzden "insanların kendilerini ifade etme hakkı" bulunduğunu söylemişti.

Ruhani buna karşın, "hükümetin toplumda huzursuzluk yaratan, kamu düzenini bozan ve kamu mallarına zarar verenlere" ise tolerans göstermeyeceği uyarısında bulunmuştu. Ruhani ertesi gün yaptığı açıklamada da olayları sadece dış güçlerin komplosu olarak görmenin hata olacağını belirterek, "İnsanların sorunları sadece ekonomik değil. Aynı zamanda daha fazla özgürlük talep ediyorlar" demişti.