ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki krize yönelik açıklama yapmaya devam ediyor.

Attığı tweeterle İran yönetiminin 'yabancı ülkelerin' İran'daki krize müdahale ettiği argümanını güçlendirdiği yorumu yapılan Trump, son açıklamasında, ABD'nin eylemcilere uygun zamanda 'büyük bir destek' sağlayacağını söyledi.



Such respect for the people of Iran as they try to take back their corrupt government. You will see great support from the United States at the appropriate time!