Türkiye uyardı Yunanistan geri adım attı

Yunanistan Başbakanlık Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, darbeci askerin kabul edilen sığınma talebinin iptali için ilgili mahkemeye itirazda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "8 Türk asker ile ilgili defalarca ve açıkça ifade edilen sabit tezimiz çerçevesinde, Yunan hükümeti tarafından, İkinci Derece Mülteci Komisyonu'nun sığınma verilmesiyle ilgili dünkü kararının iptali için dilekçe sunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçarak siyasi sığınma talebinde bulunan 8 darbeciden birinin başvurusunun Bağımsız İltica Komisyonu tarafından bugün kabul edildiği açıklanmış ve başvurusu kabul edilen Süleyman Özkaynakçı isimli askerin, Komisyonunun kararının ardından serbest bırakıldığı belirtilmişti.

SIĞINMA TALEBİ KABUL EDİLMİŞTİ

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerden 1'inin sığınma başvurusu bugün Yunanistan tarafından kabul edilmişti.



TÜRKİYE SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Skandal kararın ardından Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın 8 FETÖ'cü hainden birisine sığınma hakkı verilmesiyle darbecileri koruyan ve onlara kucak açan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.



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