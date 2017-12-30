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Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki

Dışişleri’nden darbeci askere sığınma hakkı veren Yunanistan’a tepki, “Darbecileri koruyan ve onlara kucak açan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koydu”

Dışişlerinden Yunanistana sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın 8 darbeci askerden birine sığınma hakkı vermesine tepki gösterdi.

"DARBECİLERİ KORUYAN BİR ÜLKE OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDU"
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 15 Temmuz darbe girişimine katılan 8 darbeciden birine sığınma hakkı veren Yunanistan'ın, bu kararı ile darbecileri koruyan ve onlara kucak açan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi.

"İKİLİ İLİŞKİLERİMİZE ETKİSİ OLACAKTIR"
Açıklamada, "Türkiye'de demokratik düzeni hedef alan, güvenlik güçlerimizden ve sivillerden yüzlerce vatandaşımızı şehit eden suçluların ülkemizde adalet önünde hesap vermesini yeniden engelleyen Yunanistan, terör ve suçla mücadele konusunda bir müttefik ülkeden beklediğimiz destek ve işbirliğini göstermemiştir. Siyasi saiklerle alındığını düşündüğümüz bu kararın Yunanistan'la ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konulardaki ortak çalışmalarımız üzerinde kuşkusuz etkileri olacaktır" denildi.
  • 30 Aralık 2017, Cumartesi 20:18
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