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ile arasında 'savaş uçağı' krizi

'nın, 'nın Fransız havacılık ve savunma şirketi 'dan Rafale modeli savaş uçağı satın alması durumunda bu ülkeye 20 milyar zarar tazminatı ödeyeceği açıklandı.

Fransa ile Belçika arasında savaş uçağı krizi

Les Echos gazetesinde yer alan habere göre, , F-16 tipi savaş uçaklarını değiştirmek isteyen hükümetinin F-35 veya Eurofighter Typhoon model savaş uçakları yerine 'dan Rafale tipi savaş uçaklarını satın alması durumunda bu ülkeye 20 yıl içerisinde 20 milyar zarar tazminatı ödeyecek.

Fransa'nın 20 milyar avro tazminat zararın yanı sıra Belçika'ya 5 binden fazla yüksek teknolojili meslek taahhüt ettiği ifade edilen haberde, Fransa'nın Belçika'yı Rafale tipi savaş uçaklarını alması için bir süredir ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Belçika Savunma Bakanı Steven Vandeput'un konu ile ilgili ifadelerine yer verilen haberde, Vandeput'un Fransa'nın bu teklifi gerçekleşemeyecek kadar güzel olduğunu söylediği ifade edildi.

Fransa, Katar'a 7 Aralık'ta toplam 6,6 milyar avro değerinde 12 Rafale modeli savaş uçağı ile 50 Airbus tipi uçak satışını içeren bir anlaşma imzalamıştı.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe 20:40
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