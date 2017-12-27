İlk zafer Kate’in

İngiliz Kraliyet Ailesi önceki gün St. Mary Magdalene Kilisesi'ndeki Noel Günü kutlamaları için bir araya geldi. Böylelikle henüz Prens Harry ile nişanlı olmasına rağmen yeni gelin Meghan Markle da aileye resmen girdi. Gözler ise ilk gelin Kate Middleton ve Meghan Markle'ın şıklık yarışına odaklandı. Cambridge Düşesi Kate, ziyarette Miu Miu marka 3 bin pound'luk (17 bin TL) bir manto giyerken Meghan ise Sentaler marka bin pound (5 bin 200 TL) değerinde bir tercih yaptı. Meghan Stuart Weitzman botları, Chloe Pixie çantası, Maison Birk küpeleri ve Jane Taylor şapkasıyla sade bir görüntü çizdi. Beş aylık hamile olan Kate iseTod's ayakkabıları veMulberry Bayswaterçantasını tercih etti.
GELİNLER GİYİNİYOR, EKONOMİ CANLANIYOR
Uzmanlara göre, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin giyim tercihleri, küresel pazarda son derece olumlu etkiler sağladı. Markle'ın giyim tercihinin de İngiltere ekonomisine hareket getireceği açıklandı. Bu arada uzmanlar Kate'in ekonomiye katkısının da milyar dolarlarla ölçüldüğünü vurguladı...
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