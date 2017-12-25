İsrail’den turistlere özel terör kampı!

Terörist İsrail, Kudüs'e gelen Yahudi ve Hıristiyan turistlere Filistinli direnişçileri terörist olarak gösteriyor. İsrail, Batı Şeria'nın Gush Etzionbölgesinde bulunan "Terörle Mücadele Eden Fantastik Kamplar" adı altında terör eğitimi veriyor.

2 saatlik verilen yoğun askeri eğitimde Filistinli Müslümanların her an Kudüs ve civarında terör saldırısı yapabileceği gösteriliyor. Katil İsrail askerleri Kudüs ve civarında Müslüman direnişçilerle nasıl mücadele edilmesi gerektiğini anlatarak, Filistin'e gelen Yahudi ve Hıristiyanları Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Sözde eğitim kampında simülasyon eğitimi veren işgalci İsrail askerleri, kampa katılan birçok turiste Müslüman direnişçilerin hedef tahtasındaki resimlerine ateş ettiriyor.





TERÖRİZMİN ANA VATANI İSRAİL

Kampa katılan kişilere gerçek silahlarla yaptıkları eğitimde, Kudüs ve civarındaki tüm Müslümanların tehlikeli olduğu ve onlara karşı nasıl savunma yapılması gerektiği öğretiliyor. Kurulan bu kamplar, İsrail'in 75 yılda işgal ettiği Filistin topraklarında ne kadar iyi yol kat ettiğini gösteren bir oluşum olarak nitelendiriliyor.





Buradaki tesise her yıl 15 bin ila 25 bine yakın dünyanın çeşitli yerlerinden gelen Yahudi ve Hıristiyan turistlerin katıldığı belirtiliyor. Öte yandan kampa katılan birçok turist normal hayatında muhasebeci, bankacı, isletmeci ve yöneticilerden oluşuyor. Kampta terörist İsrail askeri komandoların eğitim verdiği turistler burada silah kullanmasını ve öğrendiklerini Müslümanlara yönelik kullanılması tavsiye ediliyor. İşgalcilerin eğitimlerine çoğunlukla Amerika, Brezilya, Arjantin, Fransa, İtalya, Rusya ve özellikle Çin'den gelen turistler yoğun ilgi gösteriyor.