IKBY ile Bağdat arasındaki gerilim sürerken, Erbil'den yayın yapan Rudaw Medya Grubu'na yasak geldi. Irak Basın ve Enformasyon Komisyonu, Rûdaw Medya Grubu'nun yayınlarının durdurulmasını talep etmişti.
IKBY ile Bağdat arasındaki gerilim sürerken, Erbil'den yayın yapan Rudaw Medya Grubu'na yasak geldi. Irak Basın ve Enformasyon Komisyonu, Rûdaw Medya Grubu'nun yayınlarının durdurulmasını talep etmişti.
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