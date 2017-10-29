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''nin sesi' Irak'ta yasaklandı

Irak hükümeti, Medya Grubu'nu yasakladı. ile Bağdat arasındaki gerilim sürerken, Erbil'den yayın yapan 'na yasak geldi.

Barzaninin sesi Rudaw Irakta yasaklandı

ile Bağdat arasındaki gerilim sürerken, Erbil'den yayın yapan Medya Grubu'na yasak geldi. Irak Basın ve Enformasyon Komisyonu, Rûdaw Medya Grubu'nun yayınlarının durdurulmasını talep etmişti.
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  • 29 Ekim 2017, Pazar 15:18
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