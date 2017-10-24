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Hayırlı damat

Hayırlı damat
ABD'li ünlü oyuncu George Clooney'in yönettiği "Suburbicon" filminin galası, Los Angeles'ta gerçekleşti. Ünlü oyuncu, kırmızı halıda avukat eşi Amal ve kayınvalidesi Baria Alamuddin ile boy gösterdi. Geçtiğimiz Haziran ayında ikiz çocuk babası olan Clooney, kayınvalidesine saygıda kusur etmedi. Ünlü aktör, sosyal medyada "Hayırlı damat" ilan edildi.
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