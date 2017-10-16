Mogherini, Lüksemburg'da AB'nin 28 üyesinin dışişleri bakanlarını bir araya getiren Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı bitiminde açıklamalarda bulundu.

Bakanların, Türkiye'yle AB ilişkilerini dış politika açısından değerlendirdiklerine dikkati çeken Mogherini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla sabah saatlerinde telefonda konuştuğunu, Suriye'nin özellikle kuzeyinde, gerilimi azaltma bölgesinde yer alan İdlib ve Rakka'da yaşananlar ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gelişmeleri ele aldıklarını anlattı.

Mogherini, "Türkiye'yi sadece bir aday ülke olarak görmüyoruz. Türkiye, aynı zamanda bizim için bölgesel krizlerden terörle mücadeleye kadar pek çok açıdan önem taşıyan bölgesel bir oyuncu. Ulaşım, enerji, terörle mücadele, Suriye ve Irak gibi konularda partner bir ülke. Aynı zamanda, İran'la sınırı olan bir NATO müttefiki. Bu noktaları birleştirirsek, her durumda Türkiye ile sadece diyaloğu değil, aynı zamanda pek çok alanda iş birliğini güçlü tutmak güvenlik açısından menfaatimize." diye konuştu.

Dışişleri bakanlarının görüşlerini bu hafta Brüksel'de gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi'nde gündeme getireceğini belirten Mogherini, liderlerin, Türkiye'yle ilişkileri sadece katılım müzakereleri kapsamında değil, dış ilişkiler ve bölgesel açılardan da değerlendireceğini anlattı.

Mogherini, AB mali yardım fonlarını, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları ve insan hakları savunucularını desteklemeye yoğunlaştırdıklarını söyledi.