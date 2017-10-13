Erdoğan'dan AB'ye net mesaj

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'ne çok sert ve net mesajlar gönderdi. Masadan kaçan biz olmayacağız diyen Erdoğan; "Bizim size ihtiyacımız yok" sözünü de yineledi.

İşte Erdoğan'ın o açıklamaları

Türkiye'ye siyasi, sosyal, diplomatik, askeri, ekonomik, tüm alanlarda diz çöktüremeyenler yeni oyunlarla karşımıza çıkıyor. "Namert kaçar, mert direnir" diyoruz. Biz sadece direnmekle kalmıyoruz, kendi oyun planımızı adım adım uyguluyoruz. Savunmamızı güçlendirirken taarruzu da ihmal etmiyoruz.

BİZİM SİZE İHTİYACIMIZ YOK​

Türkiye'yi batı ve dünyadan tecrit için ellerinden geleni yapanlar beyhude uğraşıyorlar. AB serbest dolaşım hakkı vermedi de ne oldu? Dünya başımıza mı yıkıldı? Hala oyalıyorlar. Bu minderden biz değil siz kaçacaksınız. Eğer dürüstseniz yapın açıklamanızı. Açıklamayı yapın bitirelim işi. Bizim size ihtiyacımız yok. Karşılıklı bir ihtiyaç formülü var.

İran'da, Ukrayna'da, Sırbistan'daydım. Bu salı da Polonya'ya gidiyoruz. Eşi benzeri olmayan ev sahipliği için sayın Vuçiç'e, Sırbistan halkına ve Sancak'taki tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Müttefik dediğimiz kimi devletlerin ülkemize karşı sergiledikleri iki yüzlü tutumdan biz çok rahatsızız. Arkamızdan oynadıkları oyunların çirkinliği artık gizlenemez hale gelmiştir. Artık bu mızrak bu çuvala sığmıyor. Bize demokrasi dersi, hukuk devleti dersi, hak ve örgürlükler dersi verenlerin işlerine gelmediğinde bu kavramlardan ne kadar kolay vazgeçebildiklerini açık ve net görüyoruz.