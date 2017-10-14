Kelepir malikane!

Dünyanın en pahalı villası bu kez büyük bir indirimle tekrar satışta. Nice ve Monaco'nun tam ortasında, Fransız Rivierası'nın eşsiz güzelliği içinde konumlanan 'Villa Les Cedres' tam 1.1 milyar dolara satışa çıkmıştı. 1902 yılındaBelçika Kralı II. Leopold tarafından yaptırılan malikanenin son sahibi GrandMarnier likör hanedanının mirasçısı Suzanne Marnier Lapostolle, VillaLes Cedres'i satmaya karar verdi. Dünyanın en zengin listesinin başında gelen giyim markası Zara'nın sahibi AmancioOrtega malikaneye talip oldu. Ancak bu rakam Ortega'ya 'gereksiz yatırım' olarak anlatılınca, satış gerçekleşmedi. Lapostolle de yatırım yapmak için villanın fiyatında indirime gitti. 1.1milyar dolarlık fiyattan 415 milyondolara inen Lapostolle, 'son fiyat' dedi. Dünyaca ünlü film yıldızı Elizabeth Taylor,Charlie Chaplin, Richard Burton, MonacoPrensi Rainier villada konaklayan ünlülerden bazıları. İngiliz besteci Andrew LloydWebber, ABD teknoloji devi Microsoft'un kurucularından Paul Allen ile AngelinaJolie malikanenin komşularından bazıları.
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