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Kelepir !

Monaco yakınlarındaki ‘Villa Les Cedres’ yine satışa çıktı. Daha önce 1.1 milyar dolara satışa çıkan 10 odalık villanın fiyatı, 415 milyon dolara düştü

Kelepir malikane!
Dünyanın en pahalı villası bu kez büyük bir indirimle tekrar satışta. Nice ve Monaco'nun tam ortasında, Fransız Rivierası'nın eşsiz güzelliği içinde konumlanan 'Villa Les Cedres' tam 1.1 milyar dolara satışa çıkmıştı. 1902 yılında Belçika Kralı II. Leopold tarafından yaptırılan nin son sahibi Grand Marnier likör hanedanının mirasçısı Suzanne Marnier Lapostolle, Villa Les Cedres'i satmaya karar verdi. Dünyanın en zengin listesinin başında gelen giyim markası Zara'nın sahibi Amancio Ortega malikaneye talip oldu. Ancak bu rakam Ortega'ya 'gereksiz yatırım' olarak anlatılınca, satış gerçekleşmedi. Lapostolle de yatırım yapmak için villanın fiyatında indirime gitti. 1.1 milyar dolarlık fiyattan 415 milyon dolara inen Lapostolle, 'son fiyat' dedi. Dünyaca ünlü film yıldızı Elizabeth Taylor, Charlie Chaplin, Richard Burton, Monaco Prensi Rainier villada konaklayan ünlülerden bazıları. İngiliz besteci Andrew Lloyd Webber, ABD teknoloji devi Microsoft'un kurucularından Paul Allen ile Angelina Jolie malikanenin komşularından bazıları.




Angelina Jolie, özel mimarisi olan yapı için birçok röportajında, "Hayran olduğum malikane" yorumunu yaptı.

​VİLLA LES CEDRES'TE NELER VAR?

10 oda, balo salonu
50 metrelik olimpik havuz
35 dönümlük botanik bahçe
15 bin bitki çeşidi
Kış bahçesi, şapel
30 at için ahır
Fransız çizgisini yanıstan mobilyalar
Çok değerli sanat eserleri.
Etiketler:
  • 14 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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