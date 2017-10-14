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Bağdat 'ye resti çekti

Bağdat'ın, Peşmerge’ye petrol zengini tartışmalı bölge olan Kerkük’teki mevzileri Pazar günü şafaktan önce terk etmesi için ültimatom verdiği bildirildi.

Bağdat Barzaniye resti çekti

Irak merkezi yönetiminin Peşmergeye verdiği ültimatomun binlerce kişiden oluşan Irak ortak askeri gücünün Kerkük'e yaklaşmasından sonra geldiği kaydedildi. Bağdat'ın Peşmerge'ye 6 Haziran 2014 tarihindeki sınırlara geri çekilme ültimatomu verdiği kaydedildi.

Kendisi de Kürt olan Irak Devlet Başkanı Fuad Masum'un konu ile ilgili olarak IKBY'nin liderleriyle Süleymaniye'de görüştüğü belirtildi. Cuma günü Kerkük'ün güneyinde Peşmergenin elinde bulunan Şii Türkmen kasabası Taza Hurmatu'daki mevzilerini Irak ordusuna terk ettiği bildirildi.

2014 Haziran'ında DEAŞ güçleri Bağdat'ın kuzey ve doğusundaki geniş bir alanı ele geçirmişti. IKBY güçleri DEAŞ'tan alınmasından sonra bu bölgeleri de kontrol etmeye başlamıştı.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Cuma günü Irak ile Bölgesel Kürt yönetimi arasındaki gerginliği önlemek için çalıştıklarını söylemiş ve "Dikkatinizi DEAŞ'a karşı savaşmaya odaklayın" demişti.
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  • 14 Ekim 2017, Cumartesi 19:10
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