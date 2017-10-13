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ile Türkmen Haşdi birlikleri arasında çatışma

'ın Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde, Dedegaip Camisi'ne saldırdığı iddia edilen ler ile Türkmen Haşdi birlikleri arasında çatışma çıktığı bildirildi. Peşmerge güçlerinin Türkmen Haşdi birliklerinin bulunduğu bölgeleri havan topuyla ateş altına aldığı belirtildi.

Peşmerge ile Türkmen Haşdi birlikleri arasında çatışma

'ın Salahaddin kentinin Tuzhurmatu ilçesinde ve Haşdi Şabi'ye bağlı Türkmen güçler arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Salahaddin Vali Yardımcısı Muhammed Abdulvahid, AA muhabirine yaptığı açıklamada Peşmerge ve Haşdi Şabi güçleri arasında silahlı çatışmanın Tuzhurmatu ilçe merkezinde başladığını ifade etti.

BOMBANIN BULUNMASININ ARDINDAN ÇATIŞMA ÇIKTI
Abdulvahid, Dedegarib Camisi yakınına yerleştirilen bombanın polis güçleri tarafından etkisiz hale getirilmesi sırasında kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldığını kaydetti.

Polislere ateş açanların olay yerinden uzaklaşmasından sonra, ilçe merkezinde tansiyonun yükseltildiğini belirten Abdulvahid, Haşdi Şabi güçlerinin Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) parti merkezine ateş açtığını iddia ederek, çatışmaların devam ettiğini aktardı.

Çatışmaların devam ettiği belirtilirken ölü ve yaralı sayısı bilinmiyor.
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  • 13 Ekim 2017, Cuma 00:02
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