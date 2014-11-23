IŞiD'in kalbi Berlin-Londra

IŞİD'in elindeki Batılı gazetecilerin kafalarını kesme görüntülerini dünyaya duyuran SITE isimli özel istihbarat şirketinin sahibi olan Rita Katz, Alman gazetesi Bild'e konuştu. Katz, IŞİD'in sosyal medya ve interneti kullanarak daha önce sadece bölgesel olarak büyüyebilen terör örgütlerinin aksine dünya çapında militan topladığını ve bunların hepsinin IŞİD'in hakim olduğu bölgelere gitmediğini söyledi. Katz, IŞİD'in bilinmeyenleri hakkında şu yorumları yaptı:
ONLARI KİMSE DURDURAMAZ
"IŞİD'in sosyal medyada becerikli bir şekilde yayınladığı videolar sayesinde Kanada'da yaşayan genç kızlar ya da Avustralya'da çalışan orta yaşlı erkekler bile onlardan etkileniyor. Bu insanların hepsi kurulu yaşamlarını bırakıp IŞİD'in hakim olduğu Suriye ve Irak'a gitmiyor. Bulundukları bölgede örgütlenerek siyasi propaganda ve gerekirse Kanada'da olduğu gibi silahlı eylemler yapıyor. Tabii ki IŞİD'e bizzat katılanlar da var. Onlar da en çok Almanya ve İngiltere'den geliyorlar. IŞİD, özellikle Batı ülkelerindeki gençleri etkilemek için Almanya ve İngiltere'de ünlü olmuş rap yıldızı, futbolcu gibi isimleri kullanıyor. Bu örgütün kalbi Bağdat, Rakka ya da Kabil değil; Berlin, Londra... Bu durum daha önce karşılaşılmış bir manzara değil. El Kaide'nin bile bağlantıları ve sosyal ağı bu kadar geniş değildi. Bana diyorlar ki 'CIA interneti kontrol edebiliyor. Neden IŞİD'in propaganda yaptığı siteler kapatılmıyor?' Bunun gerçekleşmesi için Twitter, İnstagram, Facebok, Youtube ve bütün meşhur sosyal paylaşım sitelerini kapatmanız gerekiyor. Yani onları internette durdurmak imkansız. Zaten bunun için insansız hava araçları ve uçaklarla bombardımana başladılar. Ama bu da tamamen faydasız. Çünkü dünyanın dört bir yanında kim oldukları bile bilinmeyen, gönüllülük esasıyla büyüyen bir örgüt var. IŞİD'e gönül verenlerin toplam sayısını örgütün yönetimi bile bilmiyordur. Onlarla baş edebilmek için havadan bombardıman veya karadan harekat gibi eski reçeteler geçersiz olacaktır. Bunun için tüm dünya ülkeleri topluca hareket edip yeni çözümler üretmeli."
ASKER TAVUK IŞİD'E KARŞI
Aylardır IŞİD ile savaşan Kürt peşmerge güçleri, cephelerde kendilerine bir tavuk asker edindiklerini anlattı. Zummar'ı ele geçirdikten sonra kasabada yaşayan tek canlı olarak bir tavukla karşılaştıklarını söyleyen peşmergeler "Çatışmalarda nasıl hayatta kaldığını anlamadık. Araçlara atlayıp giderken bir de baktık ki kamyonetlerden birine binmiş. Beş farklı cepheye gittik. Hepsinde bizimle geldi ve biz ayrılırken araçlara bindi. O da artık savaş mağduru olarak bizimle beraber IŞİD'e karşı savaşıyor" diye bu ilginç olayı anlattı.
RİTA KATZ KİMDİR?
İngiliz John'un kafa kesme görüntüleri ilk kez Rita Katz'ın sahibi olduğu özel istihbarat firması olan Search for International Terrorist Entities Institute, SITE tarafından servis edilmişti. Şirketin kurucusu Arap Yahudisi olan Rita Katz, 1963'te Irak'ın Basra kentinde Yahudi bir ailenin mensubu olarak doğdu. 4 kardeşi vardı. Babası 1968'de İsrail ajanı olmakla suçlandı ve asıldı. Bu olaydan sonra Rita ve ailesi, önce İran'a oradan da İsrail'e kaçtı. Rita, Tel Aviv Üniversitesi'nde siyaset okudu. Ardından 1997'de evlenip ABD'ye yerleşti. Bir araştırma şirketinde Arapça çevirmen olarak işe girdi. Daha sonra işleri büyütüp kendi şirketini kurdu. Rita'nın özel istihbarat kurumu olan SITA, istihbarat servisleri için bilgi topluyor. Rita, özellikle EL Kaide, Taliban gibi terör örgütleri içinde bağlantılı olduğu binlerce muhbir sayesinde dünya çapındaki gizli servislere bilgi sağlıyor.
ONLARI KİMSE DURDURAMAZ
"IŞİD'in sosyal medyada becerikli bir şekilde yayınladığı videolar sayesinde Kanada'da yaşayan genç kızlar ya da Avustralya'da çalışan orta yaşlı erkekler bile onlardan etkileniyor. Bu insanların hepsi kurulu yaşamlarını bırakıp IŞİD'in hakim olduğu Suriye ve Irak'a gitmiyor. Bulundukları bölgede örgütlenerek siyasi propaganda ve gerekirse Kanada'da olduğu gibi silahlı eylemler yapıyor. Tabii ki IŞİD'e bizzat katılanlar da var. Onlar da en çok Almanya ve İngiltere'den geliyorlar. IŞİD, özellikle Batı ülkelerindeki gençleri etkilemek için Almanya ve İngiltere'de ünlü olmuş rap yıldızı, futbolcu gibi isimleri kullanıyor. Bu örgütün kalbi Bağdat, Rakka ya da Kabil değil; Berlin, Londra... Bu durum daha önce karşılaşılmış bir manzara değil. El Kaide'nin bile bağlantıları ve sosyal ağı bu kadar geniş değildi. Bana diyorlar ki 'CIA interneti kontrol edebiliyor. Neden IŞİD'in propaganda yaptığı siteler kapatılmıyor?' Bunun gerçekleşmesi için Twitter, İnstagram, Facebok, Youtube ve bütün meşhur sosyal paylaşım sitelerini kapatmanız gerekiyor. Yani onları internette durdurmak imkansız. Zaten bunun için insansız hava araçları ve uçaklarla bombardımana başladılar. Ama bu da tamamen faydasız. Çünkü dünyanın dört bir yanında kim oldukları bile bilinmeyen, gönüllülük esasıyla büyüyen bir örgüt var. IŞİD'e gönül verenlerin toplam sayısını örgütün yönetimi bile bilmiyordur. Onlarla baş edebilmek için havadan bombardıman veya karadan harekat gibi eski reçeteler geçersiz olacaktır. Bunun için tüm dünya ülkeleri topluca hareket edip yeni çözümler üretmeli."
ASKER TAVUK IŞİD'E KARŞI
Aylardır IŞİD ile savaşan Kürt peşmerge güçleri, cephelerde kendilerine bir tavuk asker edindiklerini anlattı. Zummar'ı ele geçirdikten sonra kasabada yaşayan tek canlı olarak bir tavukla karşılaştıklarını söyleyen peşmergeler "Çatışmalarda nasıl hayatta kaldığını anlamadık. Araçlara atlayıp giderken bir de baktık ki kamyonetlerden birine binmiş. Beş farklı cepheye gittik. Hepsinde bizimle geldi ve biz ayrılırken araçlara bindi. O da artık savaş mağduru olarak bizimle beraber IŞİD'e karşı savaşıyor" diye bu ilginç olayı anlattı.
RİTA KATZ KİMDİR?
İngiliz John'un kafa kesme görüntüleri ilk kez Rita Katz'ın sahibi olduğu özel istihbarat firması olan Search for International Terrorist Entities Institute, SITE tarafından servis edilmişti. Şirketin kurucusu Arap Yahudisi olan Rita Katz, 1963'te Irak'ın Basra kentinde Yahudi bir ailenin mensubu olarak doğdu. 4 kardeşi vardı. Babası 1968'de İsrail ajanı olmakla suçlandı ve asıldı. Bu olaydan sonra Rita ve ailesi, önce İran'a oradan da İsrail'e kaçtı. Rita, Tel Aviv Üniversitesi'nde siyaset okudu. Ardından 1997'de evlenip ABD'ye yerleşti. Bir araştırma şirketinde Arapça çevirmen olarak işe girdi. Daha sonra işleri büyütüp kendi şirketini kurdu. Rita'nın özel istihbarat kurumu olan SITA, istihbarat servisleri için bilgi topluyor. Rita, özellikle EL Kaide, Taliban gibi terör örgütleri içinde bağlantılı olduğu binlerce muhbir sayesinde dünya çapındaki gizli servislere bilgi sağlıyor.
kalan karakter 1000
Ortadoğu enerji kaynakları üzerindeki Batı hegemonyasının
Orta Asya enerji kaynakları üzerinde de sağlayarak, dünyanın iki zengin
enerji kaynağını tek elde toplamayı amaçlayan bu kirli savaşı gizlemek için
çirkin bir söylem kullanıldı: "Uluslararası İslamcı terörizm..."Dünya
Müslümanları'nın büyük çoğunluğu bu çirkin oyunun farkında değildi.
Batı başkentlerinde tezgahlanan"KÜRESEL ISTILA hareketi"oldugunu
Ellerindeki Avuclarindaki gidince ANLAYACAKLAR
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un 'Batı İslam dünyasını bölmeye çalışmamalı. Müslümanları birbirine kırdırmaktan vazgeçmeli...' sözü bile
Müslümanları uyandırmaya yetmedi
Kissinger'ın sözünüde hatırlattım
'Bundan sonra çatışma Müslümanların arasında olmalıdır...' sözü
.11 Eylül 2001 saldırılarının hemen ardından söylemişti.
Onlari durdurmak imkansiz dedikleri,,,,, Söylenmek istenilen :
Amerika'nın Chevron, Exxon, Arco, Fransa'nın Total,FinaElf,
İngiltere'nin British Petroleum, Royal Dutch Schell ve diğerleri
Yani PETROL
Bu kötülükleri Ismi YEHOVA olan allah durduracak.
israilin parmagi yokmu.?!!!
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