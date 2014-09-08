İngiliz asıllı celladıyla dikkat çeken IŞİD, ABD'li gazetecilerin başını kesti. Kan izleri ise Washington'a gitti! Zira infaz görüntüleri ABD'li özel bir istihbarat firması olan Search for International Terrorist Entities Institute, SITE tarafından servis edildi. Şirketin kurucusu ise Arap Yahudisi olan Rita Katz adlı bir patroniçeydi. Katz, 1963'te Irak'ın Basra kentinde Yahudi bir ailesinin mensubu olarak doğdu. 4 kardeşi vardı. Babası 1968'de İsrail ajanı olmakla suçlandı ve asıldı. Bu olaydan sonra Rita ve ailesi, önce İran'a oradan da İsrail'e kaçtı. Rita, Tel Aviv Üniversitesi'nde siyaset okudu. Ardından 1997'de evlenip ABD'ye yerleşti. Bir araştırma şirketinde Arapça çevirmen olarak işe girdi. İşte Rita o andan itibaren istihbarat firmalarıyla çalışan bir isim haline geldi.
- Dünya
- 08.09.2014
- Gazete
Derin Rita
IŞİD, kafa kesti. Görüntüler ABD'deki bir internet sitesinden servis edildi. Sitenin sahibi olan Rita'nın hikayesi ise ilginçti
- Ronaldo Filistin'i unutmadı!
- ABD'den sonra Almanya'da harekete geçti!
- Dünya Türkiye'yi nasıl biliyor? Ülkelerin birbirinden ilginç namı
kalan karakter 1000
nede olsa emekdar baba meslegi ne yapsin garibim.
Bizim gibi gibi şuurlu Müslümanlar neyin ne olduğunu biliyor elhamdülillah
boşa dememişler çoluğunu çocuğunu yok edeceksin diye.
Dünyadaki bu tür örgütleri hep İsrail kurmuştur ve desteklemiştir. 6 gün savaşlarında İsrail, abd'ye ait uss liberty gemisini batırıp, gemiyi mısır batırdi gibi göstermeye çalışmış ve abd'yi savaşa dahil etmek istemiştir. 9/11 de öyle. İsrail, ikiz kuleleri vurarak abd'nin, ırak'a girmesini sağlamıştır. İkiz kuleler vurulduğu esnada, 5 israil'li kameraya çekip dans ederken yakalanmış, ve abd polisi tarafından göz altına alınmıştır. daha sonra bu 5 genç, medyadan gizlenmiştir ve adları sanları duyulmamıştır. Isid da öyle. Ortadoğu'da parçalanmış devletler yaratarak veya örgütler kurarak ülkeleri rahatsız etmek, israil'in amacı budur.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.