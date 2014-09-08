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Derin Rita

, kafa kesti. Görüntüler ABD'deki bir internet sitesinden servis edildi. Sitenin sahibi olan Rita'nın hikayesi ise ilginçti

Derin Rita
İngiliz asıllı celladıyla dikkat çeken , ABD'li gazetecilerin başını kesti. Kan izleri ise Washington'a gitti! Zira infaz görüntüleri ABD'li özel bir istihbarat firması olan Search for International Terrorist Entities Institute, SITE tarafından servis edildi. Şirketin kurucusu ise Arap Yahudisi olan Rita Katz adlı bir patroniçeydi. Katz, 1963'te Irak'ın Basra kentinde Yahudi bir ailesinin mensubu olarak doğdu. 4 kardeşi vardı. Babası 1968'de İsrail ajanı olmakla suçlandı ve asıldı. Bu olaydan sonra Rita ve ailesi, önce İran'a oradan da İsrail'e kaçtı. Rita, Tel Aviv Üniversitesi'nde siyaset okudu. Ardından 1997'de evlenip ABD'ye yerleşti. Bir araştırma şirketinde Arapça çevirmen olarak işe girdi. İşte Rita o andan itibaren istihbarat firmalarıyla çalışan bir isim haline geldi.

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tuncay72 tuncay72 // İSTANBUL

nede olsa emekdar baba meslegi ne yapsin garibim.

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evet1
hayır0
cevapla 08.09.2014 17:11
arif arif

Bizim gibi gibi şuurlu Müslümanlar neyin ne olduğunu biliyor elhamdülillah

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evet14
hayır0
cevapla 08.09.2014 11:14
mehmet mehmet

boşa dememişler çoluğunu çocuğunu yok edeceksin diye.

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evet7
hayır0
cevapla 08.09.2014 08:23
Bir analiz. Bir analiz.

Dünyadaki bu tür örgütleri hep İsrail kurmuştur ve desteklemiştir. 6 gün savaşlarında İsrail, abd'ye ait uss liberty gemisini batırıp, gemiyi mısır batırdi gibi göstermeye çalışmış ve abd'yi savaşa dahil etmek istemiştir. 9/11 de öyle. İsrail, ikiz kuleleri vurarak abd'nin, ırak'a girmesini sağlamıştır. İkiz kuleler vurulduğu esnada, 5 israil'li kameraya çekip dans ederken yakalanmış, ve abd polisi tarafından göz altına alınmıştır. daha sonra bu 5 genç, medyadan gizlenmiştir ve adları sanları duyulmamıştır. Isid da öyle. Ortadoğu'da parçalanmış devletler yaratarak veya örgütler kurarak ülkeleri rahatsız etmek, israil'in amacı budur.

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evet18
hayır0
cevapla 08.09.2014 03:45
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