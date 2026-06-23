Katar’da doğal gaz tesisinde dev patlama: 13 ölü, 66 yaralı!
Katar’ın Ras Laffan sanayi bölgesindeki Barzan doğal gaz tesisinde meydana gelen feci patlamada 13 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı. Sesi başkent Doha'dan da duyulan patlama sonrası Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı taziye mesajı yayımlarken Katar yetkilileri olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve ihracat kapasitesinin etkilenmediğini duyurdu.
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- Katar'ın Ras Laffan sanayi bölgesindeki Barzan doğal gaz tesisinde meydana gelen patlamada 13 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı.
- Katar Enerji Bakanlığı, tesisin ihracat kapasitesinin etkilenmediğini ve çevre açısından risk bulunmadığını bildirdi.
- Katar Enerji Bakanı Saad el-Kaabi patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
- Yetkililer, Barzan tesisinde teknik bir kaza meydana geldiğini ifade etti.
- Türkiye Dışişleri Bakanlığı, patlamada hayatını kaybedenler için Katar halkına taziye mesajı iletti.
Katar Enerji Bakanlığı, Ras Laffan sanayi bölgesindeki Barzan doğal gaz tesisinde dün gece meydana gelen patlamada 13 kişinin öldüğünü, 66 kişinin de yaralandığını açıkladı.
13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Katar'ın Ras Laffan sanayi bölgesinde dün gece meydana gelen patlamanın bilançosu belli oldu. Katar Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Barzan doğal gaz tesisinde yaşanan patlamada 13 kişi hayatını kaybederken, 66 kişi de yaralandı. Bakanlık, tesisin ihracat kapasitesinin etkilenmediğini ve çevre açısından bir risk bulunmadığını bildirdi.
Devlet petrol ve doğal gaz şirketi QatarEnergy CEO'su ve Katar Enerji Bakanı Saad el-Kaabi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söylerken, patlamanın tesisin hangi bölümünde meydana geldiğine ve hasarın boyutuna ilişkin ayrıntı paylaşmadı.
Yetkililer, Barzan tesisinde "teknik bir kaza" meydana geldiğini ifade etti. Görgü tanıkları, patlamanın Ras Laffan'dan 70 kilometre uzaklıktaki başkent Doha'nın merkezinden de duyulduğunu öne sürdü.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı, Katar'daki bir fabrikada dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Katar'ın Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada meydana gelen patlama nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu bildirildi.
Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Katar halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.