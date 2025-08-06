Partneriniz Bu 4 Burçtansa Vay Halinize! Sürekli İlgi Bekliyorlar

Bazı insanlar için sevgi bir tercih değil, hayatta kalma sebebidir. Özellikle de bazı burçlar için... Partnerinden bir mesaj eksik geldiğinde bile günleri mahvolabilir. Astrolog Charlotte Bennett'a göre, bu 4 burç adeta duygusal oksijenle yaşıyor. Onlara göre sevilmek, nefes almak kadar doğal ve gerekli.

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♋ Yengeç: Sevgiyle Beslenir, İlgisizlikle Solup Gider

Yengeç burcu, Zodyak'ın en duygusal ve en hassas burçlarından biridir. Charlotte Bennett'e göre bu burç, sevgiyle adeta beslenir. Partnerinden gelen en küçük ilgisizliği bile fark eder ve bunu kişisel algılar. Sevilmediğini düşündüğünde içine kapanır, duygusal gelgitler yaşayabilir. Güvence ihtiyacı çok yüksektir, bu yüzden sürekli olarak "beni seviyor musun?" sorusunu dolaylı yoldan partnerine hissettirir.

♌ Aslan: Hayranlık ve Takdir Onlar İçin Şart

Gururlu duruşları ve kendilerine güvenen yapılarıyla tanınsalar da Aslan burçları aslında büyük bir sevgi açığı taşır. Bennett, Aslanların çocukluktan itibaren ilgiyle motive olduklarını, yetişkinlikte de partnerlerinden aynı ilgiyi beklediklerini söylüyor. Sevgiyi onay cümleleriyle ve iltifatlarla hissetmek isterler. Bir Aslan'a sürekli onun ne kadar özel olduğunu söylemezseniz, ilginin azaldığını düşünerek hızla uzaklaşabilir.

♓ Balık: Sevgi Olmazsa Gerçeklikten Kaçar

Romantizmin burcu Balık, sevgiye en bağımlı burçlardan biri. "Astro Guide Magazine"e göre Balık burçları, ilişkilerinde sevgi eksikliği hissettiklerinde gerçeklikten kopma eğilimindedir. Bu onları hayal dünyasına sürükler ve karşılıksız sevgiye bile tutunabilirler. İlgisizlik, bu burç için yalnızca bir sorun değil, aynı zamanda ruhsal bir çöküştür.