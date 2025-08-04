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2025 Kova Dolunayı burçlara etkileri! 9 Ağustos’ta bu 3 konuya dikkat edin

Astroloji tutkunlarının merakla beklediği dolunay tarihi belli oldu. Temmuz ayında Oğlak burcunda yaşanan Dolunay’ın ardından gözler bu kez Kova burcuna çevrildi.

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Giriş Tarihi :04 Ağustos 2025 , 18:30 Güncelleme Tarihi :04 Ağustos 2025 , 18:34
2025 Kova Dolunayı burçlara etkileri! 9 Ağustos’ta bu 3 konuya dikkat edin

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2025 yılının Ağustos ayında gerçekleşecek olan Kova Dolunayı, özellikle duygusal derinlik, toplumsal farkındalık ve bireysel özgürlük temalarını ön plana çıkaracak.

🌕 KOVA DOLUNAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

Ağustos ayının Dolunayı, 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü gerçekleşecek. Saat 23:36'da gökyüzünde Kova burcunun 7 derecesinde belirecek olan bu Dolunay, bireylerin özgünlük arayışını tetiklerken, toplumsal konulara olan ilgiyi de artırabilir. Ay ve Güneş'in karşı karşıya geldiği bu özel gökyüzü olayı, duygusal farkındalık ve aydınlanma sürecini hızlandırabilir.

🔮 KOVA DOLUNAYININ BURÇLARA OLASI ETKİLERİ NELER OLABİLİR?

Uzman Astrolog Aygül Aydın'a göre (2025), bu Dolunay sadece bireysel değil toplumsal etkileriyle de dikkat çekecek. Aydın, Temmuz ayında yaşanan Oğlak Dolunayı ile benzerlik gösteren bu gökyüzü olayının iş ve kariyer alanlarında önemli etkiler yaratabileceğini belirtiyor:

"Disiplin, sorumluluk ve hedeflere odaklanma bu dönemin kilit temaları arasında. İş hayatında ilerlemek isteyenler için stratejik bir dönem olabilir. Aynı zamanda bireylerin toplumsal rollerine dair farkındalık geliştirmesi, daha kolektif düşünmelerini sağlayabilir."

💫 KOVA BURCUNUN ENERJİSİ NE GETİRİR?

Kova burcu astrolojide yenilik, özgürlük, bireysellik ve kolektif bilinci temsil eder. Bu nedenle 9 Ağustos'ta gerçekleşecek Dolunay, şu temaları ön plana çıkarabilir:

  • Bağımsızlık arzusu ve bireysel kararlar

  • Toplumsal meselelerde duyarlılık

  • Teknoloji ve bilimsel konulara ilgi artışı

  • Eski düzeni sorgulama ve yenilik talebi

  • Grup çalışmalarında verimlilik

BURÇLARA ETKİLERİ

Koç (21 Mart – 19 Nisan)

Sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkileriniz ön planda. Grup çalışmalarında aktif rol alabilir, bir dernek ya da organizasyona katılma kararı verebilirsiniz. Eski dostlukları gözden geçirme zamanı.

Boğa (20 Nisan – 20 Mayıs)

Kariyer alanında sürpriz gelişmeler olabilir. Üstlerinizle ani yüzleşmeler yaşayabilir, yön değişikliği yapma isteği duyabilirsiniz. Toplumsal imajınızı şekillendiren kararlar kapıda.

İkizler (21 Mayıs – 20 Haziran)

Eğitim, yurt dışı bağlantılı işler, hukuki konular ve kişisel gelişim alanında farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Yeni bir kursa başlamak ya da seyahat planı yapmak gündemde.

Yengeç (21 Haziran – 22 Temmuz)

Miras, nafaka, vergi ve borç konuları tetiklenebilir. Maddi paylaşımlar ve duygusal bağlar arasında denge kurmanız gereken bir dönem. Takıntılardan arınma zamanı.

Aslan (23 Temmuz – 22 Ağustos)

İkili ilişkilerde yüzleşmeler ve net kararlar zamanı. Bitmesi gereken ilişkiler bitebilir, sağlam temellere dayanan bağlar ise güçlenebilir. Ortaklıklarda ani gelişmelere açık olun.

Başak (23 Ağustos – 22 Eylül)

Günlük rutinler, iş ortamı ve sağlık konuları gündeminizde. İş değişikliği, yeni bir düzene geçiş ya da sağlığınıza dair radikal kararlar alabilirsiniz. Detoks için ideal zaman.

Terazi (23 Eylül – 22 Ekim)

Aşk hayatınızda ani gelişmeler yaşanabilir. Eski bir ilişki gündeme gelebilir ya da mevcut ilişkide beklenmedik kararlar alınabilir. Yaratıcılığınız da bu dolunayla birlikte artabilir.

Akrep (23 Ekim – 21 Kasım)

Ailevi meseleler, ev, taşınma ya da gayrimenkul konuları gündeme gelebilir. Ev içinde ani değişimler yaşanabilir. Duygusal anlamda derin içsel dönüşümler başlayabilir.

Yay (22 Kasım – 21 Aralık)

Kardeşler, yakın çevre, eğitim veya kısa seyahatlerle ilgili konular öne çıkıyor. Yeni bir iletişim tarzı geliştirmeniz gerekebilir. Sosyal medya ya da dijital projeler hız kazanabilir.

Oğlak (22 Aralık – 19 Ocak)

Maddi konularda farkındalık yaşanabilir. Harcamalar, birikimler ve değer algınız değişebilir. Finansal özgürlük için stratejik adımlar atma zamanı.

Kova (20 Ocak – 18 Şubat)

Bu Dolunay sizin burcunuzda! Kimliğiniz, duruşunuz ve hayatınızdaki birçok konu yeniden şekilleniyor. Radikal kararlar alabilir, yeni bir ben yaratabilirsiniz. Duygusal patlamalara dikkat.

Balık (19 Şubat – 20 Mart)

İç dünyanızla yüzleşme zamanı. Geçmişten gelen duygusal yükleri bırakmak için uygun bir süreç. Meditasyon, terapi ya da spiritüel çalışmalarla kendinize dönebilirsiniz.

📅 BİR SONRAKİ DOLUNAY NE ZAMAN?

Ağustos ayında Kova burcunda gerçekleşecek bu Dolunay'ın ardından, Eylül ayında Balık burcunda yeni bir Dolunay gökyüzünde bizleri bekliyor olacak. Astrolojik takviminizi güncel tutarak, bu tür gökyüzü olaylarının etkilerine karşı daha bilinçli adımlar atabilirsiniz.

Unutmayın, her Dolunay bir farkındalık, bir tamamlanma ve içsel dönüşüm zamanıdır. 9 Ağustos 2025'teki Kova Dolunayı da, size kendi özgün kimliğinizi hatırlatmak için gökyüzünden ışığını yansıtıyor olabilir.

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