2025 Kova Dolunayı burçlara etkileri! 9 Ağustos’ta bu 3 konuya dikkat edin

🌕 KOVA DOLUNAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

Ağustos ayının Dolunayı, 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü gerçekleşecek. Saat 23:36'da gökyüzünde Kova burcunun 7 derecesinde belirecek olan bu Dolunay, bireylerin özgünlük arayışını tetiklerken, toplumsal konulara olan ilgiyi de artırabilir. Ay ve Güneş'in karşı karşıya geldiği bu özel gökyüzü olayı, duygusal farkındalık ve aydınlanma sürecini hızlandırabilir.

🔮 KOVA DOLUNAYININ BURÇLARA OLASI ETKİLERİ NELER OLABİLİR?

Uzman Astrolog Aygül Aydın'a göre (2025), bu Dolunay sadece bireysel değil toplumsal etkileriyle de dikkat çekecek. Aydın, Temmuz ayında yaşanan Oğlak Dolunayı ile benzerlik gösteren bu gökyüzü olayının iş ve kariyer alanlarında önemli etkiler yaratabileceğini belirtiyor: