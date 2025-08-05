Ani kararlara dikkat! Mars-Satürn çatışması yaklaşıyor: Ağustos’ta bu burçlar iki kere düşünmeli

İLİŞKİLERDE GERİLİM VE FIRSATLAR

1 Ağustos'ta Yengeç burcundaki Venüs, Koç'taki Satürn ve Neptün ile sert açılar oluşturuyor. Bu durum, ilişkilerde sorumluluk ve aşk arasında çatışmalara neden olabilir. Ancak bu zorlayıcı etki, size artık size hizmet etmeyen bağları ve kalıpları bırakmanız için bir çağrı niteliğinde. 6 Ağustos'ta Mars Terazi burcuna geçerek ortaklık ve diplomasiye odaklanıyor; bu geçiş, savaşçı Mars için alışılmadık olsa da, doğru yönlendirilirse yapıcı sonuçlar doğurabilir.