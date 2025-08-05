Ani kararlara dikkat! Mars-Satürn çatışması yaklaşıyor: Ağustos’ta bu burçlar iki kere düşünmeli
Ağustos ayı, gökyüzünde önemli astrolojik gelişmelerle geliyor. People'a göre Mars ile Satürn arasındaki gerilim, hayatınızda ani ve aceleci kararlar almanızı zorlaştırabilir. Özellikle belirli burçlar için bu dönem, adımlarını iki kez gözden geçirmek ve ani tepkilerden kaçınmak adına kritik bir sınav niteliğinde olacak. Bu güçlü kozmik etki, hem ilişkilerde hem de iş hayatında sabır ve dikkat gerektiriyor. İşte etkilenecek burçlar…
Giriş Tarihi: 05.08.2025 16:23