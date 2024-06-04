4 Haziran 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ İş başarılarınızın ve kendinizi geliştirdiğinizin görülüp bilinmesi sizde olumlu bir izlenip yaratacak kendinizi siz de başarılı sayabileceksiniz.

ASLAN Karar alırken dikkatli olmalı, olayları farklı açılardan değerlendirmelisiniz. Adalet anlayışınızın sadece size hizmet etmediğinden emin olmanız gereken bir süreçtesiniz.

BAŞAK Hayatın size getirdiği sürprizlere hazırlanabilirsiniz. Eğitim, kültür gibi da alanlarda atmak istediğiniz adımlar sizler için verimli sonuçlar doğurabilir.

TERAZİ Bugünlerde mesleki konularda bireyselliği ön plana çıkartmak isteyebilirsiniz. Tek başınıza karar almak, kararlarınızın arkasında durmak için uygun bir zamandasınız.