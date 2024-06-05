SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Burçlar Haberleri

5 Haziran 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

5 Haziran 2024 Çarşamba günlük burç yorumları... 5 Haziran 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Konfor alanınızın dışına çıkmaya cesaretinizin olacağı günlerdesiniz. Güvenebileceğiniz birine olan ihtiyacınız mevcut ilişkinize daha sadık hale getirebilir. İşte 5 Haziran 2024 Çarşamba günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 09:47 Güncelleme 05 Haziran 2024, 09:47
5 Haziran 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

KOÇ

Rakiplerinizi taktir edecek centilmenliği göstermeniz çok önemli olacak. Yüksek enerjiniz ruhsal olarak başkalarına yardım ve cesaret vermeye itecek.

BOĞA

Ailevi konularda destek gördüğünüzü görmek sizi mutlu edeceği gibi aynı zamanda kendi içinizde de radikal karar alma cesaretini bulabileceksiniz.

İKİZLER

Bu aralar yeri geldiğinde vazgeçebilmek için bilinçli bir çabayla hareket etmeniz size iyi gelmeyeni bırakmanız gerekiyor.

YENGEÇ

Kutsal ve manevi konularda kendinizi mutlu edecek enerjiyi bulabileceksiniz.

Bugünün sizin için asıl konusu huzur olabilir.

ASLAN

Zamanınızı yenilik ve mevcut yaşamınızı iyileştirmek üzere harekete geçerek değerlendirebilirsiniz.

Kalbinizin sesini dinleyerek ilerleyebileceksiniz.

BAŞAK

Başkalarının hayatlarında enerji ve cesaret veren bir yer üstleneceksiniz.

Huzursuzluklarınızla ateşkes yapacağınız bir zamandasınız.

TERAZİ

Bugünlerde eviniz, aileniz ve sevdikleriniz odaklı bir yaşam tutumu benimseyebilirsiniz.

Özelikle ikili ilişkilere olan ilginiz ön plana çıkacak

AKREP

Kalbinizden geçen aşkla alakalı niyetlerin gerçek olacağı zamanlardasınız..

Partnerinizi tanıyorsunuz ve huyuna nasıl gideceğinizi de biliyorsunuz.

YAY

Aşk hayatınızda tutumunuzu değiştirdiğiniz taktirde başarı elde edeceksiniz.

Düşünceleriniz artısı ve eksisi ile doğru kişiler tarafından değerlendirilecek.

OĞLAK

Kendinizi herhangi bir sebebe veya çıkara bağlı kalmadan huzurlu hissetmek size iyi gelecek. Bugün sizler eyleme geçmelisiniz.

KOVA

Ne dilediğinize dikkat etmeniz gerekecek çünkü enerjisel kapılar sizler için çok açık olacak. Her açıdan kıskançlıkla sınanabilirsiniz.

BALIK

Konfor alanınızın dışına çıkmaya cesaretinizin olacağı günlerdesiniz.

Güvenebileceğiniz birine olan ihtiyacınız mevcut ilişkinize daha sadık hale getirebilir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Emekliye 3 bin TL bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Başkan Erdoğan Kabine sonrası açıkladı! Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur...
PYD/YPG’den Suriye’nin kuzeyinde sinsi oyun! Irak’tan Türkiye’ye iş birliği mesajı geldi! Ateş çemberinde ABD faktörü
Koza Altın İşletmeleri
Merkez Bankası duyurdu: FAST sisteminde yeni dönem | 2. el araç alım-satım işlemleri için güvence...
Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan dünya yıldızı isme veto: Takımda istemiyorum! Transfer planı değişti
Bülent Ersoy tasarrufa başladı! 18 kişilik ekibini 6’ya düşürdü
Van Başkale’de terör örgütü PKK’ya “BOZDOĞAN-41 darbesi: Demhat Şero Welat kod adlı İlyas Ayaz etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan ’şampiyon’ ile bir araya geliyor! Külliye’de ’Galatasaray’ kabulü
PKK sokakları DEM Parti Meclis’i karıştırdı! Kavga dövüş kürsüyü işgal ettiler | AK Parti’den Meclis’te PKK istemiyoruz sloganları
EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 25’İ AŞACAK! SSK ve Bağ-Kurluya yeni zamlı maaş hesaplama! Kök aylık ne kadar olacak? Refah payı...
Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
Körfezden yatırım akacak| Yeni iş birlikleri gündemde! Suud Bakan Türkiye’ye geliyor! Çantasında neler var?
Slovenya parlamentosu, Filistin devletinin tanınmasını onayladı: Filistin bayrağı göndere çekildi
90’ların yıldızı Yonca Evcimik’ten Başkan Erdoğan’a mektup! Başıboş köpek sorunu için önerilerini tek tek sıraladı! Seferberlik çağrısına destek verdi
Ozan Güven - Deniz Bulutsuz olayında yeni gelişme! Psikolojik tedavi görüp görmediğine ilişkin kayıtlar incelenecek
SON DAKİKA