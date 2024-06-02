2 Haziran 2024 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Tezahür gücünüzün artacağı bugünlerde sorumluluklardan kaçmayacak ancak istemediğiniz şeyleri de yapmayarak dengede kalabileceksiniz.

İş konusunda güler yüz ve tatlı dilin ne kadar büyük geçerliliği olduğunu bilerek hareket etmek sizin günden keyif almanıza epey yardımcı olacak.

İKİZLER

Size yanlışı olan kişileri tolere etmek gibi bir hataya düşebilirsiniz.

Affediciliğin sınırlarında ve kontrolün çok önemli olduğu bir gün geçirebilirsiniz.