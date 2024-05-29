29 Mayıs 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY Bu aralar platonik ya da karşılıksız aşk içerisinde olan Yay'lar bugün beklemedikleri gelişmeler ve aksiyonlar yaşayabilirler.

OĞLAK Bugünlerde iyi ve ümit vaat edici olabileceği gibi kötü de olabilir ancak yeni gelişmelere açık ve hazır olmanız çok önemli. Kalbinizin sesine güvenin.

KOVA Son günlerde aşkla ilgili tutumunuzu değiştirmeniz önemli olacak. Kararlı ve dengeli bir konuşma partnerinizi etkilemeniz hususunda iddialı ve güzel olacaktır.

BALIK Bugünlerde partnerinize karşı kuralcılıktan çıkarak daha duygusal bir tutum sergilerseniz kendisinin duygularını size daha kolay açacaktır.