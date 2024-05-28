28 Mayıs 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ
Hayatınızda var olmasını istemediğiniz bazı şeyler hakkında ısrarcı davranabiliyorsunuz. Sakin olmanız yararınıza olacaktır.
KOÇ
Hayatınızda var olmasını istemediğiniz bazı şeyler hakkında ısrarcı davranabiliyorsunuz. Sakin olmanız yararınıza olacaktır.
BOĞA
Bu aralar yeni bir kitaba başlamak, eğlenceli ya da gelecek vaat eden bir film izlemek size iyi gelebilir. Sosyalleşmek size oldukça iyi gelecek.
İKİZLER
Öğreneceğiniz bilgiler ömürlük olarak hayat kalitenizi yükseltecek bu yüzden her türlü işi ehli insanla görüşmekten çekinmeyin.
YENGEÇ
Manevi yönünüzü değiştirmek için oldukça uygun bir gün, dua etmek, meditasyon yapmak ve şükür ritüelleri gerçekleştirmek için uygun olacak.
ASLAN
Bazı konularda hedefleriniz çok büyük, bu hedeflere ulaşmak istikrar gerektireceği için olumlu olmanız çok önemli olacak.
BAŞAK
Size iyi gelmeyen ilişkileri bırakmak için uygun bir gün.
Size faydası olmayan şeylere ısrarla tutunmak uzun vadede sizi planlarınızdan alıkoyabilir.
TERAZİ
Bugünlerde evinizde ve iş yerinizde pozitif etki bırakacak semboller ile günün ağır enerjisini üzerinizden atabilirsiniz.
AKREP
Niyetlerinizi iyileştirmek için verimli çaba göstermelisiniz. Son bir haftadır kendinizi umutsuz hissedebilirsiniz ama durumun seyiri değişecek.
YAY
Bazen manevi yönü güçlendirmek, evrensel ve kadersel plana güvenmek önemli, çabalarınızı yapın ama yeri geldiğinde akışta kalın.
OĞLAK
Bu aralar romantik yaklaşımlar yerine aksiyon almak için oldukça uygun bir gün. Hareket, spor gibi durumlar size iyi gelebilir.
Kendinizi dışarı atın.
KOVA
Sizler de bugün kendinizi geliştirmek adına adım atabilirsiniz.
Eğitim ve kültür içeren konularda başarılı olabileceksiniz.
BALIK
Bugünler almak istediğiniz radikal kararları almak için çok uygun.
Komşular ve akrabalık ilişkilerinin gündemde olacağı bir gündesiniz.