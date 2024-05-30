30 Mayıs 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY Her şeyi kontrol etmek istemeniz ufacık bir hatada okların size dönmesine neden olabilir. Modunuzu düşürüp demoralize olmanıza sebep olabilir.

OĞLAK Gündüz saatlerinde neşeli olduğunuz için her işinizi bir çırpıda halletmek gibi bir niyetle işlerinize girişebilirsiniz.

KOVA İçinizden çalışmak hiç gelmeyebilir. Partnerinizin beğenmediğiniz yönlerini söylerken kırıcı olmayan bir tutum izlemenizde fayda var.

BALIK Pratikliğiniz süreci kolaylaştıracak olsa da akşam saatlerinde kendinizi ekstra yorgun hissedebilirsiniz ancak rahatlamış da olacaksınız.