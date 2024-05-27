27 Mayıs 2024 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ İş ve sosyal ortamınızda gündelik olarak istediğiniz başarı ve niyetlerinizi yakalayabilirsiniz ancak aşk enerjileriniz sıkışık olabilir.

ASLAN Yalnız kaldığınız bazı günlerde yalnızlığın asla size göre olmadığına karar verdiniz. Yine de çevreniz olsun diye kendinizi kullandırmamaya dikkat edin.

BAŞAK Cinsiyetiniz ne olursa olsun bugün evren sizden centilmen olmanızı isteyerek sizlere özür dileme ve kusur kabul etme kapılarınızı açabilir.

TERAZİ Aşkta ani çıkışlar yaparak duygularınızla sert bir açı çizmemeye gayret edin. Zamanlama yaparken kendinizi ve hayatınızı hesaba katmalısınız.