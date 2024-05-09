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9 Mayıs 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

9 Mayıs 2024 Perşembe günlük burç yorumları... 9 Mayıs 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Bugün sırlarınızın açık olması ihtimali çok yüksek unutmayın Merkür retrosu devam etmekte. Bazı konularda konuşurken çok dikkatli olun. İşte 9 Mayıs 2024 Perşembe günlük burç yorumları.

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 10:06 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 10:06
9 Mayıs 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

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KOÇ

Bugünlerde yazışma, sözleşme, eğitim, tapu ve kamusal herhangi bir işinizi halletmek ve işlerinizi toparlamak için uygun bir gündesiniz.

BOĞA

Bugün sırlarınızın açık olması ihtimali çok yüksek unutmayın Merkür retrosu devam etmekte.

Bazı konularda konuşurken çok dikkatli olun.

İKİZLER

Bugünlerde aklınıza gelebilecek ilham ihtimallerine ve içinizden geçebilecek yeni projelere karşı hazırlıklı olun. Planlarınızı çevrenizle de paylaşacaksınız.

YENGEÇ

Cinsiyetiniz fark etmeksizin mesleki veya eğitim içerikli konularda sizden yaşça büyük bir erkekten destek alarak istediğiniz yerlere gelebilirsiniz.

ASLAN

Sırlarınızı başka kişilerle paylaşmamanızda fayda var. Bu konuda dikkatli olmanız dedikodu zincirlerinden koruyacaktır.

Karakterinizde olmayan bir sakinleşme sürecine girebilirsiniz.

BAŞAK

Zamanınızı uzun süreçli fakat bitince sizi rahatlatacak konulara verebilirsiniz. Problemlerinizi çözmek için sizde var olan sabrınız yeterli olacaktır.

TERAZİ

Bugünlerde köklenen ve büyüyen güzel bağlantılar size güvende ve mutlu hissettirebilir, başarılarınız dolaylı yoldan katlanabilir.

AKREP

Konuştuğunuz bazı şeyler farklı yerlere çekilebilir. Bu konuda dikkatli olmanızda ve mümkün olduğunca kendinizle ilgilenmenizde fayda var.

YAY

Bir süredir devam eden maddi problemlerinizi aşmak için açılım fikirleri aklınıza gelebilir. Evrenin çözümlerine kendinizi aşın ve maddi bereketiniz artışa geçsin.

OĞLAK

Kendinizi şansız hissedeceğiniz bugünlerde tartışma ortamlarından kaçınmaya dikkat edin. Aşk ilişkisinde ne istediğinizi bileceğiniz bir zaman dilimindesiniz.

KOVA

Bugünlerde fiziksel performans gerektiren işlerinizi kolayca halledebilirsiniz. Romantik ilişkileriniz ve ailevi ilişkilerinizde daha güçlü kökler edinmeniz söz konusu.

BALIK

Kendinizi verimli ve konuşkan hissedeceğiniz bir zamandasınız.

Sempatiniz ve sakinliğiniz ile karşı cinsi kolayca etkileyebilir, bu etkileşim doğrultusunda aşk ilişkisi yaşayabilirsiniz.

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