7 Mayıs 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Konuları zorlamadığınız ve bıraktığınız, her şeyi çözmek zorunda olmadığınızın farkında bir yaşam biçimine geçerseniz olayların lehinize döndüğünü göreceksiniz.

ASLAN Hayatınızda bazı konuların size verim ve doygunluk verdiğini görebilirsiniz. Keyfinizi arttıracak haberleri de yollarda almanızın mümkün olduğunu unutmayın.

BAŞAK Aile ilişkilerini önemseyeceğiniz ve kendinizi sevdiklerinizle mutlu hissedeceğiniz bir gündesiniz. Aşk hayatınızla alakalı olarak daha verici ve sosyal olabilirsiniz.

TERAZİ Yaşamın amacının zaten bu olduğunu görebilirsiniz. Daha hafif bir yaşam sürmek için hafif beslenmeyi yeme içme sürecinizin de bir parçası haline getirin.