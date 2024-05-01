1 Mayıs 2024 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Bugünlerde kendinizi temiz başlangıçlara hazırlayabilirsiniz. Uzun zamandır yapmak istediklerinizi düşünebilir, onları hayatınızda yaşamak için uygun adımları başlatabilirsiniz.

Hayatınızı kendi istediğiniz şekilde yaşamalı ve bireyselliğe önem vermelisiniz.

TERAZİ

Arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde mesafeler girebilir ancak yine de kendinizi iyi hissedecek olay ve durumları yaratabilirsiniz.

Küçük şeylerle de mutlu olacağınız bir gün sizi bekliyor.