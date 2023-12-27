O kişiler doğuştan büyük bir akla sahip oluyor: Astrologların en zeki dediği 4 burç!

EN ZEKİ BURÇLAR SIRALANDI

Bazı astrologlar, özellikle Kova, Başak, Oğlak, Akrep ve İkizler burçlarındaki bireylerin daha zeki olduğunu iddia ederken, bilim insanları bu tür iddiaları destekleyecek sağlam bir kanıt olmadığını belirtiyorlar. Zeka, genetik faktörler, eğitim, çevresel etmenler ve deneyimler gibi bir dizi karmaşık faktörün birleşimi olarak kabul ediliyor. İşte astrologların açıkladığı en zeki 4 burç;