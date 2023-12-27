27 Aralık 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ
Bugünlerde size fikir veren kişileri terslemediğinizden emin olun. Ayrıca aşk konusunda kendinizden beklediğinizden daha anlayışlı olabilirsiniz.
KOÇ
Bugünlerde size fikir veren kişileri terslemediğinizden emin olun. Ayrıca aşk konusunda kendinizden beklediğinizden daha anlayışlı olabilirsiniz.
BOĞA
Sosyallik konusunda kendinizi geliştirebilir, toplum içerisinde iyi bir konuşmacı olabilirsiniz.
Sunum gibi konularınız varsa başarılı olabilirsiniz.
İKİZLER
Zamanlama ve iş hususunda oldukça mutlu olabilirsiniz.
Keyfinizi yerine getirecek gelişmelerle beraber daha ileriye gitmeye cesaret edebileceksiniz.
YENGEÇ
Aşk konusunda kendinizi göstermek isteyebilir ve yaptıklarınızın değer görmesini talep edebilirsiniz. Talepleriniz karşılandığında demoralize olmanız kaçınılmaz olabilir.
ASLAN
Duygusal konularda oldukça verimli hissedeceğiniz bir gündesiniz.
Hızlı karar alacak ve güvence arayacaksınız.
Bu tutum da partnerinizin bir hayli hoşuna gidebilir.
BAŞAK
Zamanınızı iyi geçirmek için konforlu alanınızı sağlayabilirsiniz.
Olaylara özgürlükçü bir bakış açınız olduğu için işinize müdahale edilmesinden çok haz etmeyebilirsiniz.
TERAZİ
Bugünlerde arkadaşlarınızı size verdikleri fikirlerden dolayı kırmanız mümkün.
Müdahale istemiyor ancak fikir istiyor olabilirsiniz, dengeyi bulmalısınız.
AKREP
Çevrenizden alacağınız destek manevi veya maddiyatla alakalı da olabilir. Beklentilerinizin karşılandığını görmek keyifli hissettirerek başarınızı perçinlemenizi sağlayabilir.
YAY
Bu aralar bazı işle alakalı hesaplaşmalar gündeme gelebilir.
Dış güçlerin moralinizi bozmasına izin vermemelisiniz. Yapmak istedikleriniz sizi ilgilendirir.
OĞLAK
Bugünlerde yaşadığınız duygusal konularda kendinizi iyi hissedebilirsiniz.
Partneriniz ya da karşı cinsten göreceğiniz destek ile keyfiniz yerine gelebilir.
KOVA
Aşk hayatınızda kendiniz için verimli bir sürece girdiğinizi hissedebilirsiniz. Sosyal açıdan arkadaşlarınızla aranızda geçecek diyaloglar hususunda dikkatli olmalısınız.
BALIK
Kendinizi baskıcı hissedebilirsiniz ve partnerinize karşı baskın tutum sergileyebilirsiniz.
İlişkiler hususunda risk almaktan kaçmayacağınız bir gündesiniz.