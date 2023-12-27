27 Aralık 2023 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Bu tutum da partnerinizin bir hayli hoşuna gidebilir.

BAŞAK

Zamanınızı iyi geçirmek için konforlu alanınızı sağlayabilirsiniz.

Olaylara özgürlükçü bir bakış açınız olduğu için işinize müdahale edilmesinden çok haz etmeyebilirsiniz.