13 Ekim 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Sade bir tutum benimseyerek yakınlarınızın içinde bulunduğu bir çember yaratmayı tercih edebilirsiniz. Aile ilişkilerinizde de kurduğunuz hoş yakınlıklar olacak.

ASLAN Duygusal meselelerden uzaklaşmak isteyeceksiniz. Kendinizi oldukça enerjik hissedeceğiniz bugünlerde verimli bir çalışma ortamı sağlayamayabilirsiniz.

BAŞAK Sevildiğinizi bilmek içinizi rahatlatacaktır. Duygusal olarak bağlanabilir ancak rasyonel de düşünebilirsiniz. Sizi asıl rahatsız eden yavaşlık olabilir.

TERAZİ Duygusal olarak kendinizi boşlukta hissedebilirsiniz ancak ilişkisel konularda zarar görmekten çekindiğiniz için de bu durumlar kaynaklanıyor olabilir.