14 Ekim 2023 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ

Sade bir tutum benimseyerek yakınlarınızın içinde bulunduğu bir çember yaratmayı tercih edebilirsiniz.

Aile ilişkilerinizde de kurduğunuz hoş yakınlıklar olacak.

ASLAN

Duygusal meselelerden uzaklaşmak isteyeceksiniz.

Kendinizi oldukça enerjik hissedeceğiniz bugünlerde verimli bir çalışma ortamı sağlayamayabilirsiniz.

BAŞAK

Sevildiğinizi bilmek içinizi rahatlatacaktır.

Duygusal olarak bağlanabilir ancak rasyonel de düşünebilirsiniz. Sizi asıl rahatsız eden yavaşlık olabilir.

TERAZİ

Duygusal olarak kendinizi boşlukta hissedebilirsiniz ancak ilişkisel konularda zarar görmekten çekindiğiniz için de bu durumlar kaynaklanıyor olabilir.