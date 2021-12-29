29 Aralık 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Merkür-Venüs kavuşumu, teknolojik altyapılarda çığır açacağımız günleri işaret ediyor. Türkiye'de Blockchain tabanlı çalışan bankalara yenileri katılacak.
KOÇ: SİZ tutku ve aşk insanısınız. Üstelik ihtiraslı aşklarınız dillere destandır.
Bu günlerde mantıklı ve sabit aşka dönüşebilecek önemli duygular peşindesiniz. Hatalara açıksınız.
BOĞA: KARŞILAŞACAĞINIZ kişilerde, farklılıklar arıyorsunuz. Planlarınızı gizlemek istiyorsunuz ama çevrenize duvar örmeniz zor olabilir. Önceden paye verdiğiniz kişi artık önem taşımıyor.