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    • Burçlar
    • 29.12.2021 08:41
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    • 29.12.2021 08:46
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    29 Aralık 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    29 Aralık 2021 Çarşamba günlük burç yorumları! Merkür-Venüs kavuşumu, teknolojik altyapılarda çığır açacağımız günleri işaret ediyor. 29 Aralık 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 29 Aralık 2021 Çarşamba günlük burç yorumları...

    Yaşam kalitenizi artırma çabalarınız verimli sonuç veriyor!

    Astrogündem: Merkür-Venüs kavuşumu, teknolojik altyapılarda çığır açacağımız günleri işaret ediyor. Türkiye'de Blockchain tabanlı çalışan bankalara yenileri katılacak.

    KOÇ: SİZ tutku ve aşk insanısınız. Üstelik ihtiraslı aşklarınız dillere destandır.
    Bu günlerde mantıklı ve sabit aşka dönüşebilecek önemli duygular peşindesiniz. Hatalara açıksınız.

    BOĞA: KARŞILAŞACAĞINIZ kişilerde, farklılıklar arıyorsunuz. Planlarınızı gizlemek istiyorsunuz ama çevrenize duvar örmeniz zor olabilir. Önceden paye verdiğiniz kişi artık önem taşımıyor.

        İKİZLER: AŞK yaşamınızda karışıklıklar olabilir.
        Partnerinizin sizden düşüncelerini veya sizin bazı sırlarınızın olabileceğinizi düşünmeye başlayacaksınız.
        Duygusal hatalara dikkat.

        YENGEÇ: HIZLI başlayıp biten duygulara karşı dikkatli olmalısınız. Bu dönem flört etmeye daha çok vakit harcamanız ve aşka daha çok şans vermeniz sizi üzebilir. Gerekli dersleri alın.

        ASLAN: YILLAR geçtikçe düşüncelerinizi kristalleştirmeyi öğreneceksiniz. Aile içi tartışmaların dozunu arttırmamak sizin elinizde. Haklı olduğunuzu kanıtlamak için çaba harcıyorsunuz.

            BAŞAK: BİLGİ sahibi olmadığınız konularda fikir yürütme huyunuzu kontrol altına almanız sizin yararınıza olacak. Çünkü zor durumda kalarak karşınızdaki kişinin güvenini kaybediyorsunuz.

            TERAZİ: SİZİNLE ilgili konulara başkaları tarafından yorum getirilmesine karşısınız.
            Bugün, partnerinizle birlikte vereceğiniz kararlarda, önemsiz konularda ısrarcı olmazsanız sorun kalmayacak.

            AKREP: ORİJİNAL dostluklar gündeme gelecek. Yeni tanıştığınız kişilerle uygun sohbet ortamları yakalayacak, uyumluluk sergileyeceksiniz. Ani başlayan aşk ilişkilerine karşı tedbirli olun.

                YAY: YAPTIĞINIZ işi severek yapıyorsunuz, enerjik halinizi istediğiniz yönde kullanıyorsunuz. Kendinize güvenmeniz sayesinde çok işler başaracaksınız. Sabırsızlık kaybettirir.

                OĞLAK: SOSYAL yaşamınız ilginç olaylara sahne olacak ve enteresan kişilerle tanışacaksınız. Bu grup aktiviteleri çerçevesinde, bazı kişilerle, aynı düşünce noktasında buluşacaksınız.

                KOVA: KISA mesafeli yolculukların ve ilişkilerin size sağlayacağı kazançları hesaplamanın tam zamanı. Bu dönemde politik olun, çevrenize gülümseyin. Takıntılı davranışlara dikkat.

                    BALIK: ÇEVRENİZDE oluşan kalabalıkların dostluk gösterilerine kanmayın. Kişisel çabalarınızı işinize rahatça aktarabileceksiniz.
                    Yaşam kalitenizi artırma çabalarınız verimli sonuç veriyor.
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                    Haberler Burçlar 29 Aralık 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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