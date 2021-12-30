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    • 30.12.2021 08:49
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    30 Aralık 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    30 Aralık 2021 Perşembe günlük burç yorumları! Merkür-Plüton kavuşumu, önümüzdeki döngülerde dış politikanın rengi değişiyor dedirtecek. 1 Haziran 1975’te Merkür Retro’sunda doğan Ermenistan başbakanı Paşinyan ülkemize ziyarette bulunacak. Diğer yandan da Rusya, ülkemizden SİHA alabilir. 30 Aralık 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 30 Aralık 2021 Perşembe günlük burç yorumları...

    Merkür-Plüton kavuşumuyla dış politikanın rengi değişiyor!

    Astrogündem: Merkür-Plüton kavuşumu, önümüzdeki döngülerde dış politikanın rengi değişiyor dedirtecek. 1 Haziran 1975'te Merkür Retro'sunda doğan Ermenistan başbakanı Paşinyan ülkemize ziyarette bulunacak. Diğer yandan da Rusya, ülkemizden SİHA alabilir.

    KOÇ: YOĞUN duygular içinde olsanız bile pratik yönünüzü ön plana çıkararak, gerçek isteklerinizi arka plana atmayı başarabilen ender kişilerden birisiniz. Kişisel değerlerinizin farkındasınız.

    BOĞA: MERKÜR'ÜN iletişim konusunda size vereceği etkiler kafanızı karıştıracak.
    Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gün içinde gecikmeler yaşayacaksınız.
    Ani sürprizlere hazırlıklı olun.

        İKİZLER: ÖZEL duygularınızda yaşadığınız coşkulu davranışlar, sizin bir parçanız haline geldi. Kendinize has bir tarzınız var. Sevdiklerinizle yapacağınız bir konuşma olumlu sonuçlanacak.

        YENGEÇ: KONUŞTUĞUNUZ her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız.
        Net olmayı denemekten başka çareniz yok. Planlama yeteneğinizi iş potansiyeliniz de yansıtabileceksiniz.

        ASLAN: CESUR aşklar konusunda temkinli olmalısınız. Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşacağınız ve farklı konuşmalar içinde olacağınız bu günde; yeniliğe açık olmanıza rağmen, hatalara açıksınız.

            BAŞAK: YÖNETİCİ gezegeniniz Merkür'ün burcunuzda ilerlemesi, yaşama bakış açınızda zor hedeflere kilitlenmenizi sağlayacak.
            Size katkı getirecek her türlü koşulu defalarca gözden geçirmek zorundasınız.

            TERAZİ: AY karşıt burcunuz Koç'ta ilerliyor ve partnerinizin size olan duygularından emin olmak istiyorsunuz. Birlikteliklerinizde önemli aşamalar kaydedebilmek için cesaret bulmalısınız.

            AKREP: BİRÇOK sosyal çalışmada yönetici kişiliğiniz ön planda olacak. Partnerinizle güçlerinizi birleştireceksiniz.
            Çalışma hayatınızla ev yaşantınızı dengeli bir şekilde yürüteceksiniz.

                YAY: GÜÇLÜ ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekerken, duygusal yönlerinizin de, tatmin olmasını isteyeceksiniz. Günlük yaşantınızı planlayarak hareket etmeniz size başarı getiriyor.

                OĞLAK: ÇALIŞMA hayatınızdaki aksayan problemlerden kendinizi sorumlu tutmak istemiyorsunuz.
                Rutin işleri seviyor ve Merkür'ün artılarını doğru kullanarak aklınızın karışmasını önlemiş oluyorsunuz.

                KOVA: YAŞADIĞINIZ sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz.
                Yakın dostlarınızın sizin düşüncelerinize ilgi göstermeleri kuvvetli.

                    BALIK: ÇEVRENİZLE ortak hareket edeceğiniz çalışmalar içinde olacak, sosyal yapınızı destekleyici işler yapacaksınız.
                    Hedefiniz para kazandıracak ve kişisel ilişkilerinizi destekleyecek işler yapmak.
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                    Haberler Burçlar 30 Aralık 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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