30 Aralık 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Merkür-Plüton kavuşumu, önümüzdeki döngülerde dış politikanın rengi değişiyor dedirtecek. 1 Haziran 1975'te Merkür Retro'sunda doğan Ermenistan başbakanı Paşinyan ülkemize ziyarette bulunacak. Diğer yandan da Rusya, ülkemizden SİHA alabilir.
KOÇ: YOĞUN duygular içinde olsanız bile pratik yönünüzü ön plana çıkararak, gerçek isteklerinizi arka plana atmayı başarabilen ender kişilerden birisiniz. Kişisel değerlerinizin farkındasınız.
BOĞA: MERKÜR'ÜN iletişim konusunda size vereceği etkiler kafanızı karıştıracak.
Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gün içinde gecikmeler yaşayacaksınız.
Ani sürprizlere hazırlıklı olun.