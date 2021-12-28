28 Aralık 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Mars-Plüton uyumsuzluğu, kısa vadede kazanmak isteyenleri bekleme listesine alacak. Ekonomistler her köşede düelloya tutuşabilir. Kripto dünyasındaki yeni düzenlemeler herkesi şaşırtacak.
KOÇ: AİLENİZLE yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermeyin. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta; sabır gibi önemli parametreyi dengede tutmaktır.
BOĞA: BUGÜN inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyi yüksek seviyelerde tutmasıdır.