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    • 28.12.2021 08:42
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    28 Aralık 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    28 Aralık 2021 Salı günlük burç yorumları! Mars-Plüton uyumsuzluğu, kısa vadede kazanmak isteyenleri bekleme listesine alacak. 28 Aralık 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor? İşte 28 Aralık 2021 Salı günlük burç yorumları...

    Mars-Plüton uyumsuzluğu, kısa vadede kazanmak isteyenleri bekleme listesine alacak!

    Astrogündem: Mars-Plüton uyumsuzluğu, kısa vadede kazanmak isteyenleri bekleme listesine alacak. Ekonomistler her köşede düelloya tutuşabilir. Kripto dünyasındaki yeni düzenlemeler herkesi şaşırtacak.

    KOÇ: AİLENİZLE yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermeyin. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta; sabır gibi önemli parametreyi dengede tutmaktır.

    BOĞA: BUGÜN inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyi yüksek seviyelerde tutmasıdır.

        İKİZLER: YAKIN dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli. İş birliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantıyı gerçekleştireceksiniz.

        YENGEÇ: MADDİ konularda işbirliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcı davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Çevrenizde başarılı çalışmalarınız ses getirecek.

        ASLAN: YAŞAMIN her adımında kendi çabanızın hakim olmasını istiyor, emek vermeden bir şeylere sahip olmak istemiyorsunuz. Size ispatlanmayan fikirlerle gelmelerinde nedenler aramak alışkanlık halini aldı.

            BAŞAK: İŞBİRLİĞİ içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünce içinde olması sizi çok etkilemeyecek. Girişimciliğinizi destekleyen davranışlar içindesiniz. Size sunulan büyük bir sorumluk üstleneceksiniz.

            TERAZİ: NOSTALJİK anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Sizin bu halinizi, aşırı olmaması şartıyla partneriniz de paylaşıyor. Uzun süredir haber alamadığınız kişileri özleyebilirsiniz.

            AKREP: YAPMAYI hedeflediğiniz işle ilgili olarak, desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz. Üstün çaba sarf ediyor, ilginizi ondan esirgemiyorsunuz. Bırakın, biraz da başkaları sizin yerinize düşünsün.

                YAY: BUGÜN, çok canlı bir gününüzdesiniz. Verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işleriniz erteleyebilirsiniz. Son günlerde gereğinden fazla çalışıyor ve hataları kabul etmek istemiyorsunuz.

                OĞLAK: KENDİNİZE olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru kullanacaksınız.

                KOVA: KİMSENİN sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu sizde bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Sevdiğinize karşı kesinlikle gizlilik içinde olmamalısınız. Bugün ters bir bileşke içindesiniz.

                    BALIK: YAKIN arkadaşınızla kurduğunuz samimiyeti, diğer ortamlara da yaymalısınız. Bu sizi motive edecek. Alışkanlıklarınıza bağlı olmanız yüzünden, dostlar konusunda da seçici olmanıza neden oluyor.
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                    Haberler Burçlar 28 Aralık 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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